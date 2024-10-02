'Мирные люди не должны быть целями': МИД Украины осудило массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массированной ракетной атакой со стороны Ирана по территории Израиля, которая произошла вечером 1 октября. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирные люди не должны становиться мишенью для таких смертоносных нападений.

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Об этом говорится в заявлении МИД. Там призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке принять меры по предотвращению перерастания ситуации в масштабную войну. Последствия такого конфликта могут быть катастрофическими не только для региона, но и всего мира.

"Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в частности Ирану, который поставляет российскому режиму вооружение для войны против нашего государства. Осуждаем действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток", – подчеркнули в МИД.

МИД Украины также выразило поддержку оперативным действиям союзников и партнеров Израиля, предпринявших превентивные меры для минимизации последствий ракетных обстрелов. В то же время украинская сторона призвала международное сообщество так же решительно защищать украинское небо от российских ракетных и дроновых атак, отмечая, что человеческая жизнь ценна во всех уголках мира.

"Подчеркиваем важность неукоснительного соблюдения всеми государствами мира норм и принципов международного права и Устава ООН. Быстрая стабилизация ситуации безопасности на Ближнем Востоке является важным условием для недопущения дальнейшей региональной дестабилизации", – резюмировали в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетных обстрелов Ирана. Армия обороны отчиталась, что вражеских целей было более 180.

– Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца ), однако были и прилеты.

– Позже в Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской. В Штатах также отметили, что координируют с Израилем потенциальный ответ Ирану.

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