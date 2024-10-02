США будут координировать с Израилем ответ на ракетную атаку Ирана – Госдеп

США координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана, нанесенную вечером 1 октября. В Вашингтоне убеждены, что страна имеет право себя защищать.

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Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщил Укринформ. Политик отметил, что пока не может озвучить, каким должен быть ответ, но атака Ирана должна иметь для Тегерана последствия.

"В настоящее время есть вещи, которые мы будем координировать с нашими израильскими коллегами", – отметил спикер.

Напомним, в этот вечер по всему Израилю заревели сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

В The Times of Israel отметили, что в сети появились сообщения о многочисленных местах падения осколков и прилетах ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мертвого моря, на юге страны и в регионе Шарон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что Тегеран готов прекратить ядерное противостояние с Западом и призвал остановить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем диалога.

– Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что Тегеран может резко изменить свою мирную риторику. Слова иранского президента могут быть направлены только на то, чтобы выиграть время для накопления сил.

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