Протасевича перевели в СИЗО КГБ: родственникам впервые удалось передать ему посылку

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Журналист Роман Протасевич

Задержанного в аэропорту Минска оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси, где также находится его девушка София Сапега. Родственникам впервые удалось передать екс-редактору Telegram-канала Nexta посылку.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщило "BBC News Украина". Отец журналиста Дмитрий Протасевич при этом уверен, что его сына били после задержания.

"Возможно, адвокаты и говорят правду (по поводу "бодрости" Романа и Софии, – ред.), но вполне возможно, это сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодры, веселы и тому подобное. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места", – сказал мужчина.

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Он назвал "правовым нонсенсом" то, что адвокатам запретили говорить, по какой статье обвиняют журналиста и его девушку.

Отец Протасевича подчеркнул, что у него "есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа". "Зная его и зная те методы, которые применяют в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти", – сказал мужчина.

Родственники и их юристы уже подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на видео с журналистом, записанном после задержания.

"Конечно, нас власть очень ограничивает, мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат – это не врач. Ну, он "бодр и весел" – это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние", – отметил Протасевич.

Семья задержанного долгое время не знала, где он находится, но 28 мая сестре Романа удалось передать в изолятор СИЗО КГБ передачу.

"Раз ее [посылку] взяли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено – предметы личной гигиены... Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, так как печатная продукция запрещена", – сообщил отец узника.

"Роман просил передать родным, что в камере хорошая подобралась компания, много общаются, обсуждают различные темы, шутят, смотрят телевизор", – сказала журналистам адвокат Инесса Оленская.

По словам отца, Роман через адвоката попросил семью писать ему письма. "Не факт, что письмо дойдет", – отметил мужчина.

Отец Романа Протасевича Дмитрий

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