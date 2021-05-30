Протасевича перевели в СИЗО КГБ: родственникам впервые удалось передать ему посылку

Задержанного в аэропорту Минска оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси, где также находится его девушка София Сапега. Родственникам впервые удалось передать екс-редактору Telegram-канала Nexta посылку.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщило "BBC News Украина". Отец журналиста Дмитрий Протасевич при этом уверен, что его сына били после задержания.

"Возможно, адвокаты и говорят правду (по поводу "бодрости" Романа и Софии, – ред.), но вполне возможно, это сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодры, веселы и тому подобное. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места", – сказал мужчина.

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Он назвал "правовым нонсенсом" то, что адвокатам запретили говорить, по какой статье обвиняют журналиста и его девушку.

Отец Протасевича подчеркнул, что у него "есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа". "Зная его и зная те методы, которые применяют в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти", – сказал мужчина.

Родственники и их юристы уже подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на видео с журналистом, записанном после задержания.

"Конечно, нас власть очень ограничивает, мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат – это не врач. Ну, он "бодр и весел" – это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние", – отметил Протасевич.

Семья задержанного долгое время не знала, где он находится, но 28 мая сестре Романа удалось передать в изолятор СИЗО КГБ передачу.

"Раз ее [посылку] взяли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено – предметы личной гигиены... Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, так как печатная продукция запрещена", – сообщил отец узника.

"Роман просил передать родным, что в камере хорошая подобралась компания, много общаются, обсуждают различные темы, шутят, смотрят телевизор", – сказала журналистам адвокат Инесса Оленская.

По словам отца, Роман через адвоката попросил семью писать ему письма. "Не факт, что письмо дойдет", – отметил мужчина.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

При этом копия письма предположительно от террористов исламистского движения ХАМАС поступила на почту Национального аэропорта Минска почти на полчаса позже, чем пилотам Ryanair стало известно от белорусских диспетчеров о "бомбе".

Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.