К Протасевичу впервые за 4 дня пустили адвоката: юрист рассказала о состоянии журналиста

К задержанному белорусскому оппозиционному журналисту Роману Протасевичу впервые пустили адвоката Инессу Аленскую. Это произошло лишь на четвертый день после того, как в Минске экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair с блогером и его девушкой на борту.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщили журналисты "Радио Свобода". Юрист утверждает, что психологическое состояние и здоровье Протасевича якобы в порядке.

"[Он] в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем", – заявила правозащитница после визита.

По соглашению о неразглашении адвокат не могла точно сказать, где находится Протасевич и в каком статусе.

"Объем информации, который я не могу раскрыть, мне не сообщали, поэтому я не могу сообщить больше ничего", – заявила Аленская.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

При этом копия письма предположительно от террористов исламистского движения ХАМАС поступила на почту Национального аэропорта Минска почти на полчаса позже, чем пилотам Ryanair стало известно от белорусских диспетчеров о "бомбе".

Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.

В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было им передано исламистским движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли.