К Протасевичу впервые за 4 дня пустили адвоката: юрист рассказала о состоянии журналиста

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Журналист Роман Протасевич

К задержанному белорусскому оппозиционному журналисту Роману Протасевичу впервые пустили адвоката Инессу Аленскую. Это произошло лишь на четвертый день после того, как в Минске экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair с блогером и его девушкой на борту.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщили журналисты "Радио Свобода". Юрист утверждает, что психологическое состояние и здоровье Протасевича якобы в порядке.

"[Он] в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем", – заявила правозащитница после визита.

По соглашению о неразглашении адвокат не могла точно сказать, где находится Протасевич и в каком статусе.

"Объем информации, который я не могу раскрыть, мне не сообщали, поэтому я не могу сообщить больше ничего", – заявила Аленская.

К Протасевичу впервые за 4 дня пустили адвоката: юрист рассказала о состоянии журналиста

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