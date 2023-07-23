'Прощай, птичка': Маск объявил о смене легендарного лого Twitter

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что хочет изменить логотип принадлежащей ему соцсети Twitter. По словам предпринимателя, в нем больше не будет знаменитой птички.

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Соответствующее заявление Маск сделал на своей странице в Twitter в воскресенье, 23 июля. "И скоро мы попрощаемся с брендом "Твиттера" и, постепенно, со всеми птичками", – написал он.

Позже Маск добавил: "Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его во всем мире".

Маск также опубликовал видео с мерцающим "X", а позже в аудиочате Twitter Spaces ответил "Да" на вопрос, изменится ли логотип Twitter, добавив, что "это нужно было сделать давным-давно".

После "бурного" правления Маска с тех пор, как он купил Twitter в октябре, компания изменила свое название на X Corp, отражая видение миллиардера создать "суперприложение", подобное китайскому WeChat, пишет Reuters.

На веб-сайте Twitter говорится, что его логотип с изображением синей птицы является его "самым узнаваемым активом". "Вот почему мы так его защищаем", – отмечалось в сообщении.

Компания подверглась широкой критике со стороны пользователей и специалистов по маркетингу, когда Маск объявил в начале этого месяца, что Twitter ограничит количество твитов в день, которые могут читать различные аккаунты.

Ежедневные лимиты помогли росту конкурирующего сервиса Threads, принадлежащего Meta, который получил 100 млн регистраций в течение пяти дней после запуска, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале июля Маск объявил о сенсационных ограничениях в Twitter. Нововведение было призвано воспрепятствовать "крайним уровням" системных манипуляций.

– Twitter пригрозил судом компании Meta Марка Цукерберга из-за ее новой текстовой платформы Threads, обвинив в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-подражателя.

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