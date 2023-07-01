Илон Маск объявил о сенсационных ограничениях в Twitter

Социальная сеть Twitter ввела временное ограничение на количество твитов, которые пользователи могут читать в день. Нововведение должно воспрепятствовать "крайним уровням" системных манипуляций.

Видео дня

Об этом заявил владелец компании Илон Маск. "Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирование системой, мы применили временные ограничения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверенные аккаунты смогут читать 6 000 постов в сутки, непроверенные аккаунты – до 600 постов в сутки, а новые непроверенные аккаунты – до 300 постов в сутки.

Объявление о нововведении было сделано на следующий день после того, как в пятницу Twitter заблокировал доступ к веб-сайту для всех, кто не вошел в систему как зарегистрированный пользователь.

Остается неясным, как долго будут действовать эти "временные" ограничения.

Напомним, ранее Илон Маск назначил Линду Яккарино новым исполнительным директором платформы. Ранее она была руководителем отдела рекламы NBCUniversal.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после покупки Twitter Маск инициировал ряд изменений в соцсети. В частности, он свернул разработку собственного криптокошелька платформы, поставил на паузу рассылку новостей Revue и функцию Notes (написание длинных текстов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!