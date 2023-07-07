Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за Threads: что не понравилось Маску

Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за своей новой текстовой платформы Threads. Гиганта социальных сетей обвинили в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-подражателя.

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Об этом сообщает издание Semafor. Сотрудник Twitter призвал его к прекратить использование любых коммерческих секретов данной сети.

В среду материнская компания Instagram Meta представила Threads, текстовый компаньон для Instagram, который напоминает Twitter и другие текстовые социальные платформы. Всего через несколько часов юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, в котором обвинил компанию в "систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", — написал Спиро в письме, полученном исключительно Semafor.

Спиро обвинил Meta в найме десятков бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации".

Он также утверждал, что Meta поручила этим сотрудникам разработать "подражательное приложение Meta Threads" с конкретным намерением использовать коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность для ускорения разработки конкурирующего приложения Meta в нарушение как государственного, так и федерального законодательства. а также текущие обязательства этих сотрудников перед Twitter".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире соцсетей произошел невиданный ажиотаж – американская компания Meta, руководителем которой является Марк Цукерберг, представила новую соцсеть Threads. Фактически Threads должен стать основным конкурентом Twitter.

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