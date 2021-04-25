Чешские политики возмутились выступлением своего президента о взрывах на военных складах

Политики в Чехии недовольны выступлением своего президента Милоша Земана по взрывам на военных складах. Отмечают, что он рассказал секретную информацию, чем "открыл двери" для российской дезинформации.

Об этом говорится на IDNES. По словам политиков, президент раскрыл информацию о незавершенного расследования, чем поставил его под угрозу.

"Я уверен, что президент предоставил данные по расследованию, которое продолжается. Это ставит под угрозу безопасность Чешской Республики...Я не понимаю, что это все значит и что нас ждет дальше", – отметил президент Сената Милош Вистрчил.

Однако, он не уточнил какие именно данные ставят под угрозу безопасность страны. Лидер движения STAN Вит Ракушан заявил, что Земан своим выступлением "открыл двери" для российской дезинформации.

"Как член комитета по безопасности могу констатировать, что у него неточная информация и он или умышленно неправильно подает ее, или просто ошибается...Можно только предполагать почему он открывает ворота для дезинформации", – сказал он.

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