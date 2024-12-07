Иран начал эвакуацию из Сирии своих дипломатов и военных: что происходит

Иран в пятницу, 6 декабря, начал эвакуацию своих военных командиров, личного состава и гражданских сотрудников из Сирии на фоне уверенного наступления повстанцев. В частности, из страны вместе с семьями уехали некоторые работники иранского посольства в Дамаске

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Об этом заявило The New York Times, ссылаясь на на несколько неназванных источников в Сирии и Иране. Издание назвало ситуацию "признаком неспособности Ирана помочь президенту Башару Асаду сохранить власть".

По словам официальных лиц, среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были высшие командиры иранских сил "Кудс" (внешнего подразделения Корпуса стражей исламской революции).

Также эвакуировались сотрудники иранской гвардии, некоторые дипломаты, их семьи и иранские гражданские лица. Собеседники на условиях анонимности заявили, что иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром.

Некоторые самолетами отправились в Тегеран, другие поехали по суше в Ливан, Ирак, добирались до сирийского порта Латакия.

В Ирак бежали и два высокопоставленных генерала сил "Кудс", которые являлись советниками сирийской правительственной армии.

При этом некоторые силы Ирана, такие как афганская бригада "Фатемиюн", остались в Сирии на военных базах, которыми управлял Иран. В пятницу часть из них перебросили в Дамаск и Латакию (они пока что остаются под контролем Асада).

Эта эвакуация – это показательный поворот для Асада, правительство которого Тегеран поддерживал на протяжении всей 13-летней гражданской войны в Сирии, а также для самого Ирана, который использовал Сирию в качестве ключевого маршрута поставок оружия "Хезболле" в Ливане.

"Иран начинает эвакуацию своих войск и военнослужащих, потому что мы не можем воевать в качестве консультативных и вспомогательных сил, если сама армия Сирии не хочет воевать", – заявил в телефонном интервью известный иранский аналитик Мехди Рахмати.

По его словам, на этом этапе власти Ирана осознали, что они не могут контролировать ситуацию в Сирии с помощью какой-либо военной операции. "Этот вариант исключен", – уверен Рахмати.

"Сирия находится на грани краха, и мы спокойно наблюдаем", – возмутился Ахмад Надери, член иранского парламента, в соцсетях 6 декабря. Он добавил, что если Дамаск падет, Иран также потеряет свое влияние в Ираке и Ливане.

"Я не понимаю причину этого бездействия, но что бы это ни было, это нехорошо для нашей страны", – добавил Надери.

Напомним:

– Тегеран 6 декабря заявил, что Киев якобы продает американское оружие сирийским повстанцам.

– В МИД Украины подчеркнули, что к ситуации в Сирии, где оппозиция вытесняет войска диктатора Башара Асада, наша страна не причастна и Киев не вмешивается в дела других государств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, который касался, кроме прочего, ситуации в Сирии.

Масштабное наступление сирийских повстанцев на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо началось 27 ноября.

Это произошло в момент относительной слабости трех самых важных сторонников Сирии. Способность Ирана оказать помощь Асаду была ограничена конфликтом страны с Израилем; армия России истощена полномасштабным вторжением в Украину; а "Хезболла", которая ранее отправляла бойцов для помощи Асаду в борьбе с Исламским государством, сильно пострадала от собственной войны с Израилем.

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