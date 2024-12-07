Повстанцы в Сирии заявили о взятии под контроль города Дараа: Египет и Иордания призвали Асада покинуть страну

Сирийские повстанцы заявили о взятии под контроль города Дараа, и продолжают наносить авиаудары вокруг Хамы и Хомса. Темпы развития событий ошеломили арабские столицы, усилив их опасения по поводу новой волны региональной нестабильности.

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В связи с этим египетские и иорданские официальные лица призвали сирийского диктатора Башара Асада покинуть страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Правительственные силы Сирии пытаются укрепить линии фронта и спасти 24-летнее правление Асада. По информации Reuters, несмотря на сопротивление правительственных сил, повстанцы продолжили молниеносное наступление, достигнув окраины центрального города Хомс.

Также повстанцы заявили, что достигли города Дараа, в котором в 2011 году фактически началась сирийская революция. Примечательно, что потеря этого города перекроет важный канал поставок в Ливан для иранских сторонников режима. Западные чиновники говорят, что сирийские военные находятся в сложной ситуации, неспособны остановить успехи повстанцев и вынуждены отступить.

Иракские ополченцы, поддерживаемые Ираном, находятся в состоянии повышенной готовности, тысячи хорошо вооруженных бойцов готовы отправиться в Сирию, а многие из них уже сосредоточены вблизи границы. Тем не менее, им еще не было приказано пересечь границу, ведь Ирак не стремится к военному вмешательству в Сирии.

В свою очередь министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что Асад не предпринял серьезных усилий по примирению со своим собственным народом и что гражданская война угрожает территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты и Катар обеспокоены возможным быстрым крахом режима Асада и региональной дестабилизацией, которую это может спровоцировать. В публикации The Wall Street Journal не указано, как Асад отреагировал на предложение покинуть страны. При этом ближайшие родственники Асада уже покинули территорию Сирии.

Напомним, в МИД заяили, что ситуации в Сирии, где оппозиция вытесняет войска диктатора Башара Асада, Украина не причастна. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что наша страна не вмешивается в дела других государств.

Ранее Иран заявил о том, что Украина якобы оказывает поддержку "террористам" в Сирии. В частности, в министерстве иностранных дел страны утверждают, что украинские чиновники якобы продают полученное от США оружие оппозиционным силам, противостоящим режиму диктатора Башара Асада в этом арабском государстве.

Как сообщал OBOZ.UA, режим российского диктатора Владимира Путина на международной арене будет поддерживать режим сирийского диктатора Башара Асада до тех пор, пока оба будут существовать. Что касается военной помощи, то сейчас России практически все ее военные силы нужны на войне против Украины, поэтому Асада страна будет поддерживать по мере возможностей.