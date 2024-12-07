'Россия не может остановить этот марш': Трамп отреагировал на события в Сирии и призвал не вмешиваться

Дональд Трамп, новоизбранный президент США, отреагировал на восстание в Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт. По его мнению, ситуация не касается национальных интересов страны.

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Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Трамп отметил, что сирийские оппозиционные силы добились значительных успехов, захватив многие города во время хорошо спланированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска.

По его словам, повстанцы готовятся сделать "очень большой шаг к устранению Асада".

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Сирия не является союзником Соединенных Штатов и вмешательство в ее внутренний конфликт противоречит интересам Америки.

"Сирия – это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ним ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь", – добавил избранный президент США.

Напомним, повстанцы в Сирии заявили, что пытаются оцепить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. В армии режима Башара Асада в свою очередь отрицают, что отступают из города.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу повстанцы в Сирии заявили о захвате города Дараа и продолжении авиаударов вокруг Хаммы и Хомса. Лидеры Египта и Иордании призвали диктатора Асада покинуть страну.

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