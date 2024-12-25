Пренебрегли инструкциями спасателей: в горах Румынии заблудились и чуть не погибли трое украинцев. Видео

Трое граждан Украины заблудились и чуть не погибли в горах Румынии. Они пренебрегли инструкциями спасателей.

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Об этом сообщили на сайте Digi24. Отмечается, что украинцы застряли в горах Мармарос и спасатели сначала не могли найти их. Но мужчины дождались помощи живыми.

"25 декабря руководитель горной спасательной службы Сабин Корнойу сообщил, что троих украинцев, разыскиваемых с предыдущих суток, нашли живыми. По его словам, путешественники находились в очень опасном ущелье. Один из них получил травмы в результате падения камней, а двое других имеют легкую гипотермию. Мужчин госпитализировали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели расширили зону поисков и надеялись задействовать также вертолет для осмотра с воздуха, но погодные условия были не лучшими. Так что поиски происходили наземными методами, и, к счастью, спасатели двигались правильно, поэтому мужчин удалось отыскать.

Чиновник отметил, что органы власти "продолжат юридические шаги для того, чтобы эти граждане получили право остаться в Румынии".

По его словам, погодные условия в горах Мармарос строги и постоянно меняются - минус 11 градусов по Цельсию, сильный ветер до 80 км/ч, ледяная корка высоко в альпийской щели и снег, который иногда превышал 1,5 метра. .

Напомним, что накануне, 24 декабря, румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находятся в горах и нуждаются в помощи. Первые поиски окончились неудачно.

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