Премьеру Словакии Фицо, на которого ранее было совершено покушение, направили конверт с пулей – СМИ

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо неизвестные по почте отправили конверт с пулей. Ранее он стал жертвой покушения: в него стреляли из огнестрельного оружия.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщает издание Aktualita. Журналисты добавили, что происхождение конверта и его отправителей будут устанавливать правоохранители.

В пресс-службе правительства Словакии подтвердили распространенные ранее некоторыми СМИ сообщения об угрожающем "письме", поступившем утром 25 сентября на имя Фицо. В конверт неизвестные вложили пулю.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, сегодня был доставлен в Правительственную канцелярию Словацкой Республики", – процитировал Aktualita комментарий правительственной пресс-службы.

Согласно сообщению, почту, адресованную главе правительства, постоянно проверяют сотрудники Управления по защите должностных лиц Конституции и дипломатических миссий. Так было и в этот раз. Внимание сотрудников привлек сначала сам конверт. Когда его "просветили" через рентген – заметили внутри пулю.

"По инициативе членов Управления по защите должностных лиц конституции и дипломатических представительств, офицеры полиции соответствующего подразделения под юрисдикцией Регионального управления полиции в Братиславе занимаются этим делом", – сообщил спикер братиславской полиции Михал Шайфф.

Напомним, 15 мая этого года премьера Словакии Фицо ранили в результате стрельбы. Стрелец произвел несколько выстрелов в направлении политика, когда тот выходил из здания, где проходило выездное заседание правительства.

Злоумышленника полиция задержала с поличным. Им оказался местный житель Юрай Цинтула. Он родился в 1953 году. В политика мужчина стрелял из "краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Задержанный – писатель. Он был сравнительно известен в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Также утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда имеет разрешение на оружие.

Сам подозреваемый заявил, что хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине, также в сети появлялась информация о его возможной принадлежности к пророссийской военизированной группе Slovenskí Branci, и о том, что у него могли быть сообщники. Стрельцу грозит пожизненное лишение свободы.

Сам Фицо после покушения впал в кому, о том, что он пришел в сознание, стало известно 18 мая. В то же время местные СМИ писали, что у политика после покушения будут постоянные проблемы со здоровьем.

Впервые на публике Фицо после этого появился в начале июля. Тогда он похвалил Орбана за визит в Москву.

Связано ли то покушение с нынешними угрозами – на данный момент неизвестно.