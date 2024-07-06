Фицо впервые появился на публике после покушения: похвалил Орбана за визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 5 июля, впервые появился на публике после того, как в мае на него было совершено покушение. Глава правительства выступил на трибуне во время вечерней церемонии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственного праздника в Словакии.

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Об этом сообщило издание Reuters. Как отмечается, Фицо выступил с речью против прогрессивных идеологий, а также не забыл похвалить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визит к российскому диктору Владимиру Путину.

"Я не хочу, чтобы Словакия оказалась в числе стран, которые создают карикатуру на западную цивилизацию", – сказал он, добавив, что "прогрессивные и либеральные идеологии распространяются как рак и наносят ущерб стране".

Также Фицо повторил призыв к так называемым мирным переговорам Украины и России. Он заявил, что присоединился бы к Орбану во время его визита в Москву, если бы позволяло здоровье.

"Недостаточно, повторяю, недостаточно мирных переговоров, мирных инициатив", – сказал Фицо.

Ранее опрос показал, что мнения жителей Словакии, которые недавно избрали своим президентом соратника антиукраинского премьера Роберта Фицо, разделились по поводу войны в Украине. 14% словаков хотели бы, чтобы Россия вышла из нее победительницей, причем больше всего эту идею поддерживают именно сторонники партии главы правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Словакии Роберт Фицо будет иметь постоянные проблемы со здоровьем после того, как пережил совершенное покушение в мае. Несмотря на то, что состояние Фицо постепенно улучшается, у него, вероятно, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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