Покушение на Фицо: нападающий заявил, что хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине

71-летний Юрай Цинтула хотел отомстить за политику премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую не поддерживает. Он подготовил покушение буквально за два дня до нападения.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщило словацкое издание Pravda. Нападающий был не согласен с политикой нынешнего правительства, в частности, с преследованием работников культуры и СМИ.

Цинтула также рассказал, что его "беспокоило" отношение премьера Словакии к России и Венгрии, а также его дружеские отношения с Виктором Орбаном. Кроме того, мужчина не разделял политику Фицо по отношению к ЕС, а также хотел, чтобы Украине оказывали больше военной помощи.

Поэтому он решил "отомстить". За два дня до нападения Цинтула подготовил два магазина для пистолета чешского производства CZ-75, которым владел на законных основаниях. Впоследствии злоумышленник заявил, что не стремился убивать Фицо, а хотел лишь нанести вред его здоровью, чтобы политик не смог занимать должность премьера.

Ранее Цинтула заявлял, что не сожалеет о содеянном. Однако позже просмотрел свой подход и извинился перед Фицо.

"Никто другой во время покушения, по его словам, не мог пострадать, поскольку он хорошо умеет стрелять и избрал мишенью только главу словацкого правительства", – отметил он.

Обвиняемый также сказал, что не должен был стрелять в премьера, и ему стоило подарить Фицо свою книгу "Послание для жертвы", в которой выражается несогласие с его политикой. Отмечается, что именно ее нападающий взял с собой место инцидента.

19 мая врачи сообщили, что 59-летний Фицо больше не находится в опасном для жизни состоянии после огнестрельного ранения в живот 15 мая во время его встречи с поклонниками в городе Хандлова, почти в 140 км от столицы Братиславы.

На опубликованном с места стрельбы видео видно, как премьер Словакии приближается к собравшимся на баррикадах людям и тянется пожать им руки. В этот момент 71-летний мужчина из города Левице сделал шаг вперед и произвел пять выстрелов, прежде чем его схватили и арестовали.

Фицо был доставлен в клинику на вертолете, он экстренно перенес пятичасовую операцию по лечению множественных ран, а в пятницу состоялась еще одна двухчасовая операция по удалению мертвых тканей из огнестрельных ран.

Стрелявшего в Фицо мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Как известно, Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией, после его прихода к власти Словакия перестала помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фицо, назвав инцидент "актом насилия" и выразил поддержку словакам.

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