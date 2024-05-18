Премьер Словакии Фицо, на которого совершили покушение, пришел в себя: появились данные о его состоянии

Премьер-министр Роберт Фицо после многочисленных огнестрельных ранений, полученных 15 мая, пришел в сознание. Однако на сегодняшний день состояние политика остается тяжелым.

Состояние главы правительства пока не позволяет осуществить его ​​перевозку в другую больницу. Об этом сообщает издание HNonline.

Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк и министр здравоохранения Зузана Долинкова высоко оценили медицинскую помощь, оказанную премьер-министру. Калиняк отметил, что медики приближаются к положительному прогнозу о состоянии Фицо.

"Что очень важно, состояние позволяет выздоровление. Премьер-министр в сознании, но, конечно, со всеми нюансами, которые есть в случае такой серьезной травмы", – заявил Калиняк.

При этом он добавил, что состояние премьер-министра по-прежнему считается тяжелым из-за возможной реакции организма на огнестрельные ранения и возможных осложнений, которые могут проявиться еще на четвертый и пятый день.

Также вице-премьер подтвердил, что правительство продолжит работу по заданной программе. В частности, на следующей неделе Калиняк проведет как минимум две встрече, в том числе, по вопросам европейских фондов.

Калиняк пока не уточнил, будет ли партия Фицо "Курс – социальная демократия" участвовать во встрече парламентских политических партий в Президентском дворце. Сначала он хочет посоветоваться с президентом Зузаной Чапутовой. Вице-премьер подчеркнул, что Словакия в данный момент нуждается в мире и умиротворении разгоревшихся разногласий. При этом он подтвердил, что глава государства регулярно информируется о состоянии премьер-министра.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

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