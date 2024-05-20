Нападающий на Фицо мог иметь сообщников: в Словакии раскрыли новые подробности

У 71-летнего Юрая Цинтулы, 15 мая открывшего огонь по премьер-министру Словакии Роберту Фицо, могли быть сообщники. Следователи заподозрили это, обратив внимание на Facebook-страницу нападавшего.

Как передает Dennik N, соответствующую информацию озвучил министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции 19 мая. До этого правоохранители говорили, что Цинтула, вероятно, действовал в одиночку.

Спустя два часа после стрельбы кто-то удалил аккаунт обвиняемого в Facebook и историю переписок мессенджера. Сам Цинтула сделать это не мог – его задержали сразу же после попытки покушения на премьера.

"Его [страницу] удалил не он и, похоже, не его жена", – отметил Шутай Эшток. Супруга фигуранта не настолько "технически подготовлена", добавил глава МВД.

Он также опроверг слухи, что сообщниками нападающего могли быть мужчина и женщина, стоявшие у заграждения рядом с нападающим. Это были слепая женщина и ее глухой партнер, рассказал Шутай Эшток.

Напомним: вооруженный мужчина выпустил несколько пуль в Фицо 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, когда политик вышел к местным жителям.

Премьер-министр Словакии получил ранения в грудь и живот и находился в опасном для жизни состоянии. 18 мая стало известно, что он пришел в сознание, однако перевезти его в другую больницу было нельзя. Фицо продолжает лечение, официальных прогнозов о его здоровье нет.

На месте преступления задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях". Огонь он открыл при множестве свидетелей, поэтому уже на следующий день после стрельбы словаку выдвинули обвинения. Ему грозит пожизненное.

Как писал OBOZ.UA:

– Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине.

– Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии, назвал это событие "актом насилия" и выразил поддержку жителям страны.

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