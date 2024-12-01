Россия срочно убрала командующего своими силами в Сирии на фоне успехов повстанцев – ГУР

На фоне поражений сил режима Башар Асада, а также значительных потерь и паники среди российских войск в Сирии, Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в этой арабской стране – генерала Сергея Киселя. Этот "полководец" успел отличиться и в Украине после начала полномасштабного вторжения, когда под его командованием российская армия также понесла значительные потери.

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После провала в Украине Киселя уволили с занимаемой на тот момент должности и отправили в "командировку" в Сирию. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"На фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике ― генерала Сергея Киселя. Ранее генерал Кисель отметился провальными для государства-агрессора действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что тоже должности, а затем отправлен в сирийское командировки", – говорится в сообщении.

Взамен уволенному генералу Москва отправила в Сирию другого генерала, Александра Чайко. Он командовал российской группировкой в Сирии в 2017-2019 годах, сейчас уже прибыл на территорию страны с "миссией": помочь режиму Асада, оттесняемого силами повстанцев.

С этой же целью на военно-морскую базу в Тартус прибыл командующий Военно-морскими силами РФ, адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни московитов", – очертили ситуацию для российских захватчиков в этой стране в ГУР.

Напомним, в настоящее время в Сирии происходит попытка переворота. Накануне, 30 ноября, войска Асада бежали из Алеппо, в столицу страны вошли силы оппозиции – впервые с 2016 года, когда сирийский диктатор и его союзники – Иран, Россия и шиитские ополчения – отвоевали город, а повстанцы были вынуждены отступить после месяцев бомбардировок.

Между тем в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что два шага Путина в Сирии поставили Асада на грань потери власти. Речь идет о решении Кремля забрать из этой страны сначала часть техники и вооружений, а затем и войск.