Работали 24/7 всю неделю: посольство Украины в Израиле помогло эвакуировать 103 граждан из сектора Газа

Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию 103 украинцев из сектора Газы. Помимо этого, дипломаты помогли вылететь в Киев нескольким гражданам Молдовы и Болгарии.

Об этом в среду, 26 мая, на своей странице в Facebook сообщил журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям. Он отметил, что подготовкой гуманитарной операции занимался лично посол Евгений Корнийчук.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины поблагодарил консулов в Палестине и Израиле за их труд. Он отметил, что дипломаты работали 24/7 целую неделю.

Журналист сообщил, что МИД и МЧС Украины подготовили автобусы, чтобы доставить украинцев из Киева в Харьков, Одессу, Херсон, Днепр и Запорожье.

Бриман также рассказал, что семья из Беларуси, которая сначала планировала покинуть сектор Газы вместе с группой украинцев, решила "прорываться" самостоятельно. 25 мая они, не дождавшись эвакуации, поехали в Каир на такси.

"На их беду, именно в день их побега президент [Александр] Лукашенко обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair – и у беларусов Газы резко усилился адреналин вместе с желанием поскорее унести ноги из сектора.

Говоря проще, президент РБ подставил граждан РБ в секторе Газы, "наехав" на ХАМАС. Исламисты могли разорвать на части беларусов в отместку за клеветнические обвинения из Минска", – написал журналист.

Отметим, что инцидент с воздушным судном Ryanair касается задержания в Минске оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Более детально об этом можно почитать по ссылке.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что вместе с украинцами были успешно эвакуированы 13 граждан Молдовы и четыре гражданина Болгарии. Всего в секторе Газа находилось 1600 украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL: