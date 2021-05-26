Работали 24/7 всю неделю: посольство Украины в Израиле помогло эвакуировать 103 граждан из сектора Газа
Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию 103 украинцев из сектора Газы. Помимо этого, дипломаты помогли вылететь в Киев нескольким гражданам Молдовы и Болгарии.
Об этом в среду, 26 мая, на своей странице в Facebook сообщил журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям. Он отметил, что подготовкой гуманитарной операции занимался лично посол Евгений Корнийчук.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины поблагодарил консулов в Палестине и Израиле за их труд. Он отметил, что дипломаты работали 24/7 целую неделю.
Журналист сообщил, что МИД и МЧС Украины подготовили автобусы, чтобы доставить украинцев из Киева в Харьков, Одессу, Херсон, Днепр и Запорожье.
Бриман также рассказал, что семья из Беларуси, которая сначала планировала покинуть сектор Газы вместе с группой украинцев, решила "прорываться" самостоятельно. 25 мая они, не дождавшись эвакуации, поехали в Каир на такси.
"На их беду, именно в день их побега президент [Александр] Лукашенко обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair – и у беларусов Газы резко усилился адреналин вместе с желанием поскорее унести ноги из сектора.
Говоря проще, президент РБ подставил граждан РБ в секторе Газы, "наехав" на ХАМАС. Исламисты могли разорвать на части беларусов в отместку за клеветнические обвинения из Минска", – написал журналист.
Отметим, что инцидент с воздушным судном Ryanair касается задержания в Минске оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Более детально об этом можно почитать по ссылке.
Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что вместе с украинцами были успешно эвакуированы 13 граждан Молдовы и четыре гражданина Болгарии. Всего в секторе Газа находилось 1600 украинцев.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в ночь на 21 мая с 02:00 начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились, а некоторые города уже начали возвращаться к нормальной жизни.
О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.