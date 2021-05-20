Израиль принял решение о перемирии с ХАМАС: озвучено время – СМИ

В Израиле в четверг, 20 мая, одобрили прекращение огня по сектору Газа после 11 дней боев. Предварительно, перемирие и, соответственно, окончание военной операции "Страж стен", должно начаться в 2 часа ночи следующего дня (по местному времени).

Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на СМИ. Сообщается, что министры в военно-политическом Кабинете безопасности страны единогласно проголосовали за указанное решение.

Представители Министерства обороны, проводившие брифинг для правительства, заявили, что Израиль "исчерпал" все свои возможные военные достижения в конфликте с палестинскими террористическими группировками в прибрежном анклаве. "ХАМАС остановлен, и ему были нанесены серьезные удары", – сказал один из министров.

Агенство Reuters пишет, что решение о "взаимном и одновременном" перемирии ему подтвердил представитель ХАМАС. Речь идет о "тишине в обмен на тишину".

Подтвердил это и офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Как сказано в заявлении, министры согласились "принять инициативу Египта о взаимном прекращении огня без каких-либо условий". Конкретное время в офисе обещали определить позже.

Перед голосованием представители Минобороны Израиля представили министрам военные достижения Израиля, некоторые из которых– "беспрецедентны", подчеркивается в заявлении.

Дополняется...

Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках воей операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам. По данным ЦАХАЛ на 20 мая, речь идет о 4070 ракетах как минимум.

О том, почему конфликт обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

16 мая премьер-министр Израиля Нетаньяху поблагодарил Украину и другие государства мира за решительную поддержку его страны в конфликте с Палестиной. В частности – права на самооборону от террористических атак.