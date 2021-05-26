Украинцев вывезли из сектора Газа. Видео

В среду, 26 мая, все желающие украинские граждане покинули сектор Газы. Преимущественно это женщины и дети.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, который со съемочной группой следует на Ближний Восток, чтобы вернуть украинцев домой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявлял, что почти 140 украинцев изъявили желание вернуться из сектора Газа.

Были также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

Начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий для безопасного выезда украинских граждан.

Позже и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик сообщил, что компания присоединится к эвакуации украинцев и членов их семей из сектора Газа, которые прибудут специальным рейсом из Каира в аэропорт "Борисполь".

Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

Они не будут платить за проезд, для возмещения стоимости проездных документов "Укрзалізниця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что среди эвакуированных также граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

Всего в секторе Газа находилось 1600 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Также прекратились и обстрелы с обеих сторон.

В ряде городов Израиля уже начали возвращаться к нормальной жизни, а военные сняли многие ограничения.