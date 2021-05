В Израиле прогремел взрыв в порту, ХАМАС наносит новые удары. Что происходит сейчас, фото и видео

В субботу, 15 мая, обстрелы Израиля со стороны исламистского движения ХАМАС (признано террористической организацией) продолжились, в частности, одна из ракет упала в порту Ашдода на склад горючего, спровоцировав огромный взрыв.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь продолжила начатую 11 мая антитеррористическую операцию под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"). Об этом пишет The Times of Israel (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Удары ХАМАСа были нацелены по нескольким израильским городам, среди которых – Сдерот.

Там, а также в близлежащих окрестностях включились, сирены. В небе было видно следы от полета ракет и их перехвата "Железным куполом" (о системе, которая защищает страну от атак с воздуха, можно почитать в нашем материале).

Обстреляли также город Ашдод. Там ракета попала в жилой дом, разрушив квартиру на шестом этаже.

Кроме того, в порту города произошел масштабный взрыв и пожар после попадания снаряда в резервуар с горючим. Сообщений о пострадавших не поступало.

