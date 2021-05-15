В Израиле прогремел взрыв в порту, ХАМАС наносит новые удары. Что происходит сейчас, фото и видео

В субботу, 15 мая, обстрелы Израиля со стороны исламистского движения ХАМАС (признано террористической организацией) продолжились, в частности, одна из ракет упала в порту Ашдода на склад горючего, спровоцировав огромный взрыв.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь продолжила начатую 11 мая антитеррористическую операцию под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"). Об этом пишет The Times of Israel (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Удары ХАМАСа были нацелены по нескольким израильским городам, среди которых – Сдерот.

Там, а также в близлежащих окрестностях включились, сирены. В небе было видно следы от полета ракет и их перехвата "Железным куполом" (о системе, которая защищает страну от атак с воздуха, можно почитать в нашем материале).

#Breaking | 7 Interceptions overall by Iron Dome over Sderot in southern Israel a few minutes ago. pic.twitter.com/ofhX8wxGSc — ORI - WorldNews IL (@OriElmakayes) May 15, 2021

Обстреляли также город Ашдод. Там ракета попала в жилой дом, разрушив квартиру на шестом этаже.

Кроме того, в порту города произошел масштабный взрыв и пожар после попадания снаряда в резервуар с горючим. Сообщений о пострадавших не поступало.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Сирены включались также в населенных пунктах Ашкелон, Гедера, Беэр-Шева, был обстрелян и КПП "Эрез".

Как передает newsru.co.il, за ночь по израильской территории были выпущены около 200 ракет, более половины которых были перехвачены ПРО.

В свою очередь палестинские СМИ сообщили, что Израиль якобы нанес авиаудар по дому в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа. Жертвами стали семь человек, в том числе несколько детей. Некоторые жители оказались под завалами.

Армия обороны Израиля при этом заявила, что ее самолеты атаковали несколько ракетных пусковых площадок и два террористических отряда ХАМАС.

Утром 15 мая ЦАХАЛ также сообщил, что нанес авиаудар по разведывательному центру на севере Газы.

Видео атаки:

IDF publishes video of airstrike against a Hamas intelligence compound. #Gaza #Israel pic.twitter.com/ZGgV1U5K5L — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 15, 2021

Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.

О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: