Перемирие между Израилем и ХАМАСом начало действовать: что происходит сейчас. Фото и видео

В ночь на 21 мая с 02:00 начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились.

Как пишет The Jerusalem Post, перемирие было достигнуто при посредничестве Египта. Постановление о прекращении огня израильские чиновники одобрили после предложения премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

Однако в Палестине добавили, что одного прекращения огня недостаточно, чтобы разрешить конфликт с Израилем.

"Бойня, агрессия, нападения прекратятся. Это хорошо, что палестинский народ, а это более двух миллионов человек, сможет заснуть, зная, что завтрашний день будет светлее. Но этого недостаточно, этого совершенно недостаточно", – заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передает Voice of America.

По его словам, проблемы, которые привели к эскалации конфликта, в частности "положение мусульман в святых местах в Иерусалиме и выселение палестинских семей в некоторых частях города", должны быть решены.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Хидай Зилберман подчеркнул, что уже скоро будут сняты ограничения для граждан, которые действовали на юге и в центральной части Израиля с момента начала боевых действий, 10 мая.

Но при этом наземные войска ЦАХАЛ и другие подкрепления, размещенные на границе сектора Газа, в основном останутся на своих позициях.

После оглашения перемирия в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать прекращение огня. Палестинцы запустили салюты и стреляли в воздух.

Добавим, что с за время эскалации в секторе Газа погибли минимум 232 человека, потери Израиля – 12 человек. ЦАХАЛ заявил, что боевики в Газе выпустили около четырех тысяч ракет по территории их страны.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: