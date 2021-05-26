Лукашенко – о задержании Протасевича: я действовал законно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске он действовал законно, "защищая людей по всем международным правилам".

Об этом он сказал в своем обращении 26 мая. Лукашенко утверждает, что принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 является "абсолютной ложью".

"Задача истребителя – обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации", – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" – спросил он.

По словам главы Беларуси, экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

"Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?" – добавил Лукашенко.

Он отметил, что три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них "сделали фейковых сотрудников КГБ".

"Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет", – рассуждает самопровозглашенный президент.

По его словам, удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми – это "очередной бред", экипаж якобы 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали", – считает Лукашенко.

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