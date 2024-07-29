После разгрома 'вагнеровцев' повстанцы в Мали вывесили украинский флаг. Фото

Повстанцы в Мали после того, как феерически разгромили боевиков ППК "Вагнер", подняли флаг Украины. Появилась эксклюзивная фотография, на которой туареги стоят с двумя флагами – своим и украинским сине-желтым.

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Фото получило издание Kyiv Post от источников в секторе обороны и безопасности Украины. Журналисты предполагают, что этот кадр свидетельствует о поддержке Украины туарегами, которые преследовали "вагнеровцев" по всему африканскому континенту.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов во время общенационального телемарафона в понедельник, 29 июля, заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

"Мы пока не будем обсуждать детали, но дальше будет больше", – добавил Юсов.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

Как сообщал OBOZ.UA:

Армия Мали заявила о ликвидации российских боевиков. Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, ведущий бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами ликвидированных "вагнеровцев".

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев. Таким образом, они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В результате разгрома "вагнеровцев" в Мали повстанцами потери этой ЧВК могут составлять более 80 человек убитыми. Еще примерно 15 наемников попали в плен. Такие данные озвучил бывший командир разгромленного 13-го штурмового отряда, командующего ныне российскими отморозками из ДШРГ "Русич".

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