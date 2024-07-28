Среди ликвидированных – командир, который вел бои за Бахмут и Соледар: новые подробности разгрома 'вагнеровцев' в Мали. Фото и видео

В северо-западной Африке повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", пытавшийся захватить город Тинзауатен в Мали. Часть боевиков попала в плен, но большинство было убито и среди них оказался один из российских командиров, захватывавший украинские города Бахмут и Соледар.

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Это наемник "Лотос", возглавивший ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина. Данные о потерях вооруженной группировки в одной из стран африканского Сахеля рассказали российские провоенные блогеры.

Ранее в сеть попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали возле границы с Алжиром. Повстанцы заявили о ликвидации десятков боевиков-россиян и солдат хунты. Также они подвели военный вертолет Ми-24, принадлежавший ВС Мали. Хотя официальные лица утверждали, что тот "совершил аварийную посадку из-за технических проблем".

Разгром колонны малийских войск и наемников ЧВК подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, те потеряли убитыми не меньше 17 человек. Но российские Z-каналы пишут о порядка 50 погибших.

Событие всколыхнуло российское провоенное сообщество блогеров, которые уже два дня распространяют эти кадры, сообщая под ними о "ужасных потерях" среди членов ЧВК. Они назвали несколько имен наемников, чья смерть действительно подтверждена.

"Помочь колонне ЧВК "Вагнер", попавшей в засаду в Мали, пытался вертолет. Он был подбит. Часть "вагнеровцев" взята в плен, сейчас их выкупают", "Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из "Вагнера". Попали в засаду", "Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала Grey Zone (позывной "Белый")", – написали несколько пропагандистов.

Они впервые опубликовали фото предполагаемого админа указанного канала. Расследователи ASTRA (издание называет себя независимым росСМИ) отметили: если это соответствует действительности, то речь идет о 31-летнем уроженце Липецкой области РФ Никите Федянине.

Он жил в Москве, пять лет назад на YouTube-канале публиковал ролик "Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

Это были кадры работы ФСБшников в горной местности, в конце них показан памятник погибшим членам подразделения. В комментариях "Белый" также отвечал на вопрос о том, есть ли на видео "Хард Ингуш" – блогер-силовик, который в то время писал в сети о российских операциях на северном Кавказе (вероятно, он был с ним знаком и также служил в этом регионе).

"Владелец этого канала был записан в контактах у других людей как "Никита Фэбос (Мск)" и "Уважаемый человек". Также Федянин загружал в ВК картинку, где его голова подставлена к фото Путина на фоне Кремля", – пишет ASTRA.

В последнем посте для своего Z-канала "Белый" признался, что "вагнеровцы" находятся в одной из стран африканского Сахеля, где им "жарко в прямом и переносном смысле", и цинично добавил: "Все, как мы любим".

Также россияне сообщают, что в Мали погиб еще один известный командир ЧВК "Вагнер" – Антон "Лотос" Елизаров, который в ходе вторжения РФ в Украину руководил наступлением оккупантов на Соледар и Бахмут.

"Приятные новости продолжают поступать с Малийского направления – по информации каналов, связанных с "Вагнером", также стало известно о ликвидации человека, возглавившего ПВК после убийства путинского повара и нациста Уткина, а именно командира с позывным "Лотос". Не очень медийного, но очень известного в тех кругах кац*па, который участвовал в боевых действиях в Украине, отдельная в оккупации Соледара", – прокомментировал истерию в российских пабликах спикер УДА Юг Сергей Братчук.

Известно, что российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020-м власти африканской республики в очередной раз захватила военная хунта, которая год спустя пригласила туда наемников ЧВК "Вагнер" якобы для обеспечения безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года в малийском аэропорту Гао разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Вероятно, его использовали наемники ЧВК "Вагнер" и в момент крушения несколько групп боевиков находились на борту.

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