'Вагнеровцев' в Мали могли сдать повстанцам: в России заговорили о причастности МО РФ или СВР

Вследствие разгрома "вагнеровцев" в Мали повстанцами потери этой ЧВК могли составить свыше 80 человек убитыми. Еще ориентировочно 15 наемников попали в плен.

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Такие данные озвучил бывший командир разгромленного 13 штурмового отряда, ныне командующий российскими отморозками из ДШРГ "Русич". При этом сами вагнеровцы активно обсуждают возникшие подозрения, что группу повстанцам сдали, и сделать это могли либо представители МО РФ, либо сотрудники СВР.

Так, еще ночью 28 июля в Telegram-канале ДШРГ "Русич" было опубликовано заявление командира этого российского неонацистского подразделения, воюющего против Украины. Ранее этот оккупант с позывным "Русич" командовал 13 штурмовым отрядом ЧВК "Вагнер", который и попал под раздачу в Мали минувшей ночью.

"В настоящий момент на территории республики Мали в районе города Тин-Зауатин (на границе Алжира и Мали) проводят операцию Малийские вооруженные силы при поддержке ЧВК Вагнера. Если быть конкретным, то поддерживал их 13-й штурмовой отряд, в котором, к сожалению, командовал я, но я в силу обстоятельств... ушел из компании. Но там оставались еще мои люди и они дорабатывали контракт. В данный момент, по моим данным, там более 80 человек "двухсотых" в результате этой операции. Более 15 человек находятся в плену. Это что касаемо российских наших товарищей, военнослужащих, которые представляют интересы России", – выдал оккупант.

Весомости его заявлению в ДШРГ "Русич" попытались добавить перечислением наград, которые он получил, в том числе, за войну против Украины: это "4 Ордена Мужества, 2 Медали за Отвагу, Орден "За Заслуги перед Отечеством IV степени"

Бывший командир разгромленного отряда также добавил, что "связался с людьми из Африканского Корпуса и ССО", а также еще с ночи пытался "передать сообщение министру обороны".

"Прошу просто помощи у министерства обороны, у правительства нашей Родины в этом вопросе. В свою очередь я готов предоставить самого себя и всех тех людей, которые готовы будут пойти за мной абсолютно безвозмездно, дабы спасти пацанов. Я готов собрать всех людей, которые будут готовы безвозмездно без каких-либо страховых выплат полететь туда, я найму чартер и вместе с этими людьми полечу в Мали для того, чтобы выручить наших ребят", – отметил "Русич".

Судя по тому, что по состоянию на 13 часов дня новых постов в Telegram-канале ДШРГ "Русич" не появлялось, попытки "передать сообщение министру" и "получить помощь от МО" так и остались бесплодными.

Что только усилило циркулирующие среди "вагнеровцев" подозрения о причастности военного командования РФ к случившемуся.

"Во внутренних чатах вагнеровцев уже пошли обсуждения версии о том, что это минобороны РФ или СВР "слили" детали маршрута колонны "вагнеровцев" и таким образом избавились от целого ряда самых одиозных участников вооруженного мятежа 22-24 июня прошлого года и от самых верных последователей Пригожина/Уткина, в том числе от автора ТГ-канала Grey Zone и сотрудника СБ "ЧВК Вагнер" Никиты Федянина (позывные "Белый" и "500-ый")... Также есть информация о том, что командир "ЧВК Вагнер" Антон Елизаров с позывным "Лотос" (был правой рукой Евгения Пригожина) попал в плен и, возможно, уже убит", – отмечает правозащитный проект Gulagu.net.

Там также добавили, что основатель проекта Владимир Осечкин "неоднократно сообщал со ссылкой на свои источники о подготовке российскими спецслужбами ликвидации/зачистки участников вооруженного мятежа. И произошедшее напоминает именно такого рода спецоперацию".

Тем временем российская пропагандистка Анастасия Кашеварова обвинила в разгроме "вагнеровцев" в Мали некого "Героя России", правда, не назвала имени.

"Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из "Вагнера". Попали в засаду. Видео ставить не буду - не хочу публиковать трупы наших пацанов. Не хочу публиковать как издеваются эти радикалы над нашими. И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России. Везде у нас фатальные ошибки. Если не избавиться от долбо*бов и мясников, от тварей и мразей, от тупых алчных сволочей в погонах, так и будем прос*рать и хоронить мужиков нормальных", – причитает она.

Российские Z-каналы также отмечают, что информация о больших потерях ЧВК "Вагнера" подтверждается.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ, последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами ликвидированных вагнеровцев.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев. Таким образом они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.