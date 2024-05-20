Пошатнет ли гибель Раиси нефтяной рынок и почему Саудовская Аравия внимательно следит за Тегераном: в Bloomberg дали объяснение

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе не нанесет серьезного ущерба внутренней стабильности, поскольку иранские силовые структуры остаются под контролем Верховного лидера. Также нет никаких признаков угрозы для мирового нефтяного рынка.

Так считают в агентстве Bloomberg. OBOZ.UA ниже приводит выводы аналитиков, которые проанализировали возможные последствия гибели президента Ирана.

Влияние на мировой нефтяной рынок

Аналитики отмечают, что Иран занимает третье место по объему производства среди членов ОПЕК и продолжает наращивать добычу. Основной его покупатель – Китай.

По состоянию на утро 20 мая в Bloomberg заявили, что нефтяной рынок, похоже, практически не пострадал от новостей, поступающих из Ирана.

Эталонная марка Brent торгуется немного выше, но все еще ниже 85 долларов за баррель.

"Пока нет никаких признаков того, что этот инцидент приведет к перебоям в поставках или изменению политики", – считают в агентстве.

Конфликт с Израилем

Вряд ли смерть Ибрагима Раиси приведет к "немедленному сдвигу" в отношениях Израиля и Ирана, поскольку их конфликт длится десятилетиями, пишет Bloomberg.

Израиль и Иран наносили друг другу удары, не беря на себя ответственность, а Иран часто использовал прокси.

Так, конфликт находился в вялотекущем состоянии, пока в апреле 2024 года Иран и Израиль не обменялись ракетными ударами с разницей в несколько дней. Хотя конфликт перешел в более опасную фазу, ни одной из сторон не было причинено серьезного ущерба, а Тегеран не предпринял дальнейших ответных действий, отмечает Bloomberg.

Отношения с Россией

Еще одним фактором в "сложной паутине геополитики" в регионе стала близость РФ и Ирана, указывают в агентстве. Тегеран отправляет беспилотники, которые Москва использует в своей войне против Украины.

Взамен Иран ищет у России оружие, включая системы противовоздушной обороны и истребители для замены устаревшего оборудования, и рассчитывает на то, что РФ построит свою АЭС в Бушире.

Тегеран также присоединился к России в ее поддержке режима президента Башара Асада в войне в Сирии и разделяет враждебность Кремля к присутствию США на Ближнем Востоке.

В Bloomberg напомнили, что 63-летний Раиси стал президентом Ирана в августе 2021 года, пообещав прекратить попытки построить торговые связи с Западом и вместо этого сосредоточиться на развитии связей с Китаем и РФ.

Его президентство завершило период, когда МИД возглавляли многоязычные дипломаты, которые выступали за улучшение отношений с США и усиление торговли с Европой, пишет агентство.

Россия и Иран сблизились после вторжения Путина в Украину в 2022 году. В настоящее время Москва полагается на Тегеран в вопросах использования БПЛА и черпает идеи из опыта Исламской Республики, десятилетиями выживавшей в условиях международных санкций, отмечают аналитики.

Временно возглавит Иран после гибели Раиси, скорее всего, вице-президент Мохаммад Мохбер, который лично продвигал сделку с поставкой РФ оружия и был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом. Мохбер представлял Иран в недавних зарубежных поездках, в том числе в Китай и Россию.

Диктатор Владимир Путин уже назвал гибель Раиси "огромной трагедией", а погибшего президента – Раиси "настоящим другом России". По словам Путина, Раиси внес "неоценимый вклад" в отношения стран и "приложил большие усилия, чтобы вывести их на уровень стратегического партнерства".

Отношения с Саудовской Аравией

Иран возобновил дипломатические отношения с Саудовской Аравией в 2023 году при посредничестве Китая после семилетнего разрыва. Тогда же обе страны были приглашены в группу БРИКС (союз Бразилии, РФ, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии).

Хотя де-факто правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман по-прежнему глубоко недоверчив к Ирану, ожидается, что он будет поддерживать разрядку с Тегераном, прогнозируют в Bloomberg.

Сейчас его приоритет – обеспечение того, чтобы ничто не помешало преемственности в самой Саудовской Аравии во главе с больным 88-летним королем. Наследный принц также пытается заключить крупное партнерство с США.

Потенциально это может включать в себя нормализацию отношений между королевством и Израилем, если Саудовская Аравия получит обязательства по государственности Пелестины, что выглядит очень сложно. Верховный лидер Ирана выступил против любой нормализации отношений с Израилем, напоминают в агентстве.

Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в воскресенье опубликовало заявление, в котором подтвердило поддержку "братской Исламской Республики Иран в этих трудных обстоятельствах" и предложило любую необходимую помощь.

Отношения с Китаем

В Bloomberg отмечают, что Раиси стремился укрепить связи с Китаем. В 2023 году он посетил КНР и встречался с лидером Си Цзиньпином.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого летел Раиси. Он и другие пассажиры погибли, в том числе имам пятничной молитвы Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

В горах в 30 км от поселка Тавил обнаружили место аварии вертолета Bell 212. Туда прибыли 73 спасательные группы. Поиски осложнились густым туманом.

После гибели президента Ирана и болезни короля Саудовской Аравии нефть марки Brent подорожала на 0,41 доллара, или на 0,5%, до 84,39 доллара за баррель.

Раиси находился под санкциями США и ЕС, был союзником террористов ХАМАС и Путина, говорится в материале OBOZ.UA. Считается, что он входил в "комитет смерти", выносивший тайные приговоры политзаключенным после исламской революции 1988 года, хотя сам Раиси отрицал это.

Российские пропагандисты уже успели "приплести" к гибели Раиси Украину, Великобританию и США.

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