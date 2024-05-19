Союзник Путина и ХАМАСа: что известно о попавшем в авиакатастрофу президенте Иране Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси попал в авиакатастрофу в провинции Восточный Азербайджан. Поиски лидера страны до сих пор продолжаются и усугубляются неблагоприятными погодными условиями, особенностями ландшафта и сумерками.

Пока неизвестно, выжил ли глава Ирана. OBOZ.UA решил напомнить, что известно о президенте Раисе и чего ждать в случае его гибели.

Членство в "комитете смерти"

Еще до своего избрания президентом в 2021 году Раиси считался спорной персоной. Он входил в состав комитета, выносившего тайные приговоры политзаключенным после исламской революции 1988 года. Правозащитники Amnesty International и комитеты ООН считают, что тогда было казнено около 5 тысяч человек, а другие источники называют цифру до 30 тысяч.

Несмотря на то, что иранский лидер отрицает свою причастность к "комитету смерти", он находится под санкциями США и ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официальный Тегеран ужесточил сотрудничество с Кремлем. Как следствие – украинцы ежедневно страдают от атак иранских дронов-камикадзе Shahed.

Иранские чиновники и, в частности, Раисе долгое время отвергали обвинения в сотрудничестве с Россией, но наконец признали, что якобы до начала российского вторжения в Украину продали Москве небольшую партию своих дронов. То, что передавали оккупантам оружие после февраля 2022 года, до сих пор тщательно отрицают.

Готов быть "посредником" между РФ и Украиной

Осенью 2023 года Раиси заявлял, что "против войны в Украине, и точка". Он даже предложил помочь в прекращении конфликта.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной", – отмечал президент Ирана.

Он обвинял США в поставках Украине оружия вместо того, чтобы способствовать прекращению боевых действий и продвигать мир.

Поздравил ХАМАС с "победой" над Израилем

В октябре 2023 года Раиси поздравил террористов ХАМАС с "победой" в войне против Израиля, после чего сообщение было быстро удалено из соцсетей. В комментариях к кабинету министров Ирана Ибрагим Раиси назвал атаку боевиков "проявлением сопротивления некрепкому сионистскому режиму".

Что будет с Ираном в случае смерти Раиси

Следует понимать, что главная политическая фигура в Иране – аятолла, а не президент. Что ни будет с Раиси, 85-летний аятолла Али Хаменеи находится в крепком здоровье.

По данным Financial Times, именно аятолла Хаменеи принимал решение о недавнем массированном ударе по Израилю, когда Иран запустил 300 БПЛА и ракет. То есть пока жив Хаменеи, никакие инциденты внутри Ирана не изменят его политику.

Планировалось, что преемником Хаменеи станет либо Раисе, если он жив, либо 55-летний сын аятоллы Моджтаба Хаменеи, который в 2009 году помогал с фальсификацией выборов ультраконсервативному 6-му президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду.

То есть при любом сценарии значительных изменений в политике Ирана ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, на борту из Раиси находились имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян. Авиакатастрофа случилась вблизи Джольфы, города на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах северо-западнее столицы Ирана Тегерана.

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