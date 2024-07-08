'Пора объединиться и победить Трампа': Байден заверил демократов, что не снимется с выборов

Президент США Джо Байден написал письмо демократам, заявив о своем участии в президентских выборах США, несмотря на призывы отказаться от баллотирования. Он подчеркнул, что "твердо настроен остаться в этой гонке" и победить своего оппонента Дональда Трампа.

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Письмо Байден опубликовал в социальной сети Х. Он отметил, что за последние 10 дней он провел беседы с руководством партии, избранными должностными лицами, рядовыми членами и избирателями Демократической партии.

"Я слышал о беспокойстве людей – их справедливых страхах и обеспокоенности тем, что поставлено на карту на этих выборах. Я не слеп к ним. Поверьте, я, как никто, знаю ответственность и бремя, которое несет выдвиженец нашей партии", – заявил он.

Президент также отметил, что не баллотировался бы повторно, если бы не верил, что он "лучший человек, который сможет победить Дональда Трампа в 2024 году". Он убежден, что у демократов есть опыт, видение и преданность американским свободам и демократии, чтобы победить.

Байден добавил, что партия имеет 119 дней до всеобщих выборов и что "любое ослабление решимости или отсутствие ясности" помогает Трампу и вредит демократам.

"Вопрос о том, как двигаться дальше, звучит уже больше недели. И пора покончить с этим. У нас одна работа. И это – победить Дональда Трампа. […] Пора объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена на первых дебатах против Дональда Трампа на прошлой неделе вызвало волну беспокойства в Демократической партии. В политсиле начали рассуждать о замене кандидата на предстоящих выборах. Над идеей выдвинуть другого кандидата стали думать даже приближенные к Байдену демократы.

Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times также обратилась к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

Сам глава Штатов признал, что неудачно выступил в прениях и назвал себя "не молодым человеком". При этом политик уверен, что сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

В интервью АВС News Байден заявил, что не верит в то, что уступает Трампу согласно опросам, а вариант с выходом из предвыборной гонки рассматривает только в случае, если "Господь всемогущий придет и скажет это сделать"

Как сообщал OBOZ.UA, издание Axios написало, что Байден может выйти из президентской гонки только при одном условии – если такой совет ему даст его ближайшее окружение. Редакционные статьи и мнения экспертов не повлияют на решение политика.

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