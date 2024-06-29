Байден покинет президентскую гонку только по совету ближайшего окружения, а не экспертов – Axios

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может выйти из президентской гонки только при одном условии – если такой совет ему даст его ближайшее окружение. Редакционные статьи и мнения экспертов не повлияют на решение политика.

Видео дня

Об этом пишет Axios. Авторы статьи отмечают, что заставить Байдена уйти в отставку может исключительно небольшая группа его лояльных сторонников, которая долгое время находится рядом с ним.

В нее входят супруга президента Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, 85-летний Тед Кауфман – давний друг и постоянный советник президента, а также небольшая группа советников Белого дома.

"Только эти союзники оказывают влияние на важные и мелкие решения в жизни и президентстве Байдена", – пишут журналисты.

Если же Байден останется в гонке, то по той же причине, по которой он и решил баллотироваться на пост президента снова: он и его окружение считают, что у него гораздо больше шансов победить бывшего президента Дональда Трампа, чем у вице-президента Камалы Харрис.

"Они знают, что это (дебаты Байдена и Трампа – Ред.) была катастрофа. Но они думают, что есть проблеск надежды", – сказал источник, близкий к семье президента США.

В то же время демократ, который часто общается с Байденом, заявил следующее, говоря об окружении президента: "Им необходимо сказать ему абсолютную правду о том, где он находится. Лояльность не означает слепую преданность".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

– Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

– После выступления президента США Джо Байдена на дебатах Демократическая партия начала размышлять о замене кандидата на предстоящих выборах. Над идеей выдвинуть другого кандидата стали думать даже приближенные к Байдену демократы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!