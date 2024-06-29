'Слишком большая ставка': редколлегия NYT призвала Байдена снять свою кандидатуру с выборов

Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

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"Чтобы служить своей стране, президент Байден должен выйти из гонки", – говорится в названии статьи, опубликованной на сайте The New York Times. В материале отмечается, что Байден "неоднократно и справедливо" описывал ставки на президентских выборах в ноябре 2024 года как "не что иное, как будущее американской демократии".

По словам журналистов, соперник Байдена в гонке, 45-й президент США Дональд Трамп доказал, что представляет собой "серьезную угрозу для этой демократии – эксцентричная и корыстная фигура, недостойная общественного доверия".

"Он систематически пытался подорвать честность выборов. Его сторонники публично описали программу действий на период до 2025 года, которая даст ему возможность выполнить самые крайние из своих обещаний и угроз. Если его вернут в администрацию, он поклялся стать президентом другого типа, не ограниченным ограничениями власти, встроенными в американскую политическую систему", – говорится в заявлении редколлегии газеты.

Байден в свою очередь сказал, что является кандидатом с наилучшими шансами справиться с этой угрозой тирании и победить ее, пишет газета.

Его аргумент в значительной степени основан на том факте, что он победил Трампа в 2020 году. Это больше не является достаточным обоснованием того, почему Байден должен быть кандидатом от Демократической партии в этом году, заявили в The New York Times.

"На дебатах в четверг президенту нужно было убедить американскую общественность, что он соответствует огромным требованиям должности, которую он стремится занять на следующий срок. Однако нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было очевидно: Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад", – считают журналисты.

По их словам, Байден появился на дебатах "как тень великого государственного служащего", изо всех сил пытаясь объяснить, чего он достигнет на втором сроке, ответить на провокации Трампа и привлечь его к ответственности за его "ложь, неудачи и пугающие планы".

"Байден был замечательным президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а травмы, нанесенные Трампом, начали заживать. Но самая большая общественная услуга, которую сейчас может оказать Байден, – это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание", – заявила редколлегия The NYT.

Также в газете отметили, что Байден "участвует в безрассудной авантюре", а у Демократической партии "нет никаких причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и Байдена".

"Это слишком большая ставка, чтобы просто надеяться, что американцы не заметят или пренебрегают возрастом и немощью Байдена, которые они видят своими глазами", – пишет NYT.

Журналисты считают, что демократам следует найти более энергичного кандидата для противостояния Дональду Трампу, которого они называют угрозой для демократии.

В то же время они заявили, что если гонка сведется к выбору между Трампом и Байденом, редколлегия однозначно предпочтет действующего президента, поскольку Трамп "представляет большую опасность".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байденп и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

Выступление Байдена с "преткновениями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.

Трамп в свою очередь прибег ко лжи на дебатах. Байден, комментируя свое выступление, отметил, что ему было "трудно дебатировать с лжецом". Впоследствии он признал свой провал, однако выразил уверенность, что все же сможет победить на выборах.

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