'Если Господь сойдет с неба и велит это сделать': Байден назвал 'условие', при котором снимется с предвыборной гонки

Президент США Джо Байден уверен в своей победе на выборах главы государства осенью 2024 года. В пользу этого он приводит свои достижения на президентском посту, среди которых – расширение НАТО, изоляция российского диктатора Владимира Путина, консолидация более 50 государств для помощи Украине и сдерживание Китая, а также то, что главным его конкурентом на выборах является "патологический лжец" Дональд Трамп.

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В то, что по опросам Байден уступает Трампу, сам он не верит, а вариант с выходом из предвыборной гонки рассматривает только в случае, если "Господь Всемогущий придет и скажет это сделать". Такие заявления президент США сделал в интервью АВС News.

Интервью началось с обсуждения недавних дебатов Байдена и Трампа, на которых действующий глава государства выглядел не очень выигрышно и после которых даже среди демократов началась дискуссия о том, способен ли Байден победить в выборах и эффективно руководить государством в течение следующей каденции.

Сам Байден, отвечая на вопросы интервьюера относительно того, не связано ли его плохое выступление в дебатах с серьезными заболеваниями или ослаблением когнитивных способностей, несколько раз подчеркнул, что был очень истощен, сильно простудился и имел "плохую ночь".

Впрочем, интервьюер неоднократно в разных формулировках переспросил, уверен ли Байден, что способен победить Трампа – на что тот заявил, что соперничает с "патологическим лжецом", все действия которого направлены на собственную выгоду, а не на процветание США. Между тем, Америка сейчас оказалась на перепутье, когда определяется ее будущее на несколько десятилетий.

"Я думаю, что Соединенные Штаты и мир находятся в точке перелома, когда события, которые будут происходить в следующие несколько лет, будут определять, какими будут следующие шесть-семь десятилетий. И кто так, как я, сможет удержать НАТО? Кто, кроме меня, сможет удержать ситуацию в Тихоокеанском бассейне в таком положении, когда мы, по крайней мере, сдерживаем Китай сейчас? Кто собирается это делать?" – заявил Байден.

Действующий глава США подчеркнул, что не намерен отказываться от участия в президентских выборах. Поэтому снять свою кандидатуру, если станет очевидным, что победа над Трампом недостижима, он готов только в том случае, "если Господь Всемогущий придет и скажет это сделать".

В опросы, по которым он значительно уступает Трампу, Байден не верит, ведь "все социологи, с которыми я общался, говорят мне, что это вбросы". Также он напоминает, что в 2020-м, когда победил Трампа, согласно опросам, последнего поддерживали больше американцев. К тому же, по мнению Байдена, за него будут "агитировать" результаты почти четырехлетней работы в Белом доме.

"Я тот парень, который объединил НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который совместно с AUKUS создал инициативу для южно-тихоокеанского региона. Я тот парень, который направил 50 стран – не только в Европе, но и за пределами Европы, чтобы помочь Украине", – добавил Байден.

Он добавил, что при его президентстве выросли инвестиции в США, а сама страна, по его мнению, находится на пути к возвращению утраченных лидерских позиций, в частности, в производстве микрочипов, которые необходимы "для всего, от мобильного телефона до оружия".

"Я снова баллотируюсь, потому что мне кажется, что я лучше понимаю, что нужно сделать, чтобы вывести эту нацию на совершенно новый уровень", – подчеркнул Байден.

Напомним, Байден и ранее заявлял, что не снимет свою кандидатуру с выборов. Американский лидер заявил, что он в гонке – до конца и уверен в победе.

Трамп же заявил, что надеется, что Байден не выйдет из президентской гонки, потому что его "легче победить".