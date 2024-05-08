Популярность США в мире падает: впервые при президентстве Байдена – Politico

Популярность Соединенных Штатов Америки как мировой державы снижается во всем мире, особенно в странах с преобладанием мусульманского населения. Ущерб популярности США, вероятно, нанесла решительная поддержка Вашингтоном войны Израиля в секторе Газа.

Как пишет издание Politico, об этом говорится в данных Индекса восприятия демократии 2024 года. Исследование, в котором приняло участие 63 тысячи респондентов в 53 странах, провела компания Latana совместно с Альянсом демократий в период с 20 февраля по 15 апреля 2024 года.

Как отмечается, популярность Америки как мировой державы снижается основном в странах с мусульманским большинством, однако к этой тенденции начала присоединяться и Европа.

"Впервые с момента прихода к власти администрации Байдена многие западноевропейские страны вернулись к чисто негативному восприятию США. Этот подъем и спад, от негативного отношения к позитивному и обратно к негативному отношению, особенно заметен в Германии, Австрии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии", – сказал Фредерик ДеВо, старший научный сотрудник компании Latana.

В то же время, позитивное восприятие Китая в Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке продолжает расти, в результате чего глобальное восприятие Пекина становится в целом позитивным, несмотря на продолжающийся европейский скептицизм.

Также издание пишет, что Россия, вероятно, находится на пути к восстановлению имиджа в большинстве обследованных регионов, за исключением Европы. Москва продолжает бороться с негативным восприятием по всему миру из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Снижение популярности Америки в сочетании с улучшением позиций России и Китая означает, что последний теперь рассматривается так же положительно, как и США, в большинстве опрошенных стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии", – говорится в материале.

Politico пишет, что данные, выраженные в индексе, представляют собой нечто большее, чем просто глобальное соревнование за популярность. Они могут повлиять на способность правительств сдерживать или реагировать на агрессию со стороны мировых держав. В Германии, например, внутреннее недовольство, связанное с ростом цен на энергоносители, вызвало протесты и сопротивление ограничению экспорта российской нефти после нападения РФ Украину.

Разрыв между глобальным севером и югом возник, когда респондентов опроса спросили, считают ли они, что их стране следует разорвать экономические связи с Россией из-за ее вторжения на Украину, и должны ли они сделать то же самое, если Китай вторгнется на Тайвань. Судя по сравнению результатов 2022 и 2024 годов, настроения смягчились. В предыдущем опросе в 31 стране больше респондентов поддержали разрыв экономических связей с Россией, чем выступили против него; сейчас это число 23.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации американской разведки, Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Москва и Пекин начали более тесно сотрудничать по военным вопросам, в частности и по тем, которые касаются Тайваня.

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