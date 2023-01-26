Поляки трогательно поздравили Зеленского с днем рождения и пожелали победы в войне: по поводу россиян эмоций не сдерживали. Видео

Жители Польши, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, пожелали ему победы над Россией, развязавшей кровопролитную войну против украинцев. Многие поляки не сдерживали эмоций, когда говорили об оккупантах.

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Соответствующее видео было обнародовано на Instagram-странице украинки Роксоланы (Roksolana IvRoxe), которая живет в Польше. Блогер останавливала жителей страны-соседки Украины в торговом центре и спрашивала, не желают ли они что-то пожелать украинскому лидеру, который 25 января праздновал 45-й день рождения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Все интервьюируемые вспомнили о полномасштабной войне Российской Федерации против нашего государства. Самым популярным поздравлением было желание, чтобы Украина победила.

Как поляки поздравляли Зеленского (дальше цитируем):

– "Чтобы он и дальше как нельзя лучше валил тех *рк*в. Слава Украине!";

– "Желаю ему, чтобы он как можно скорее выиграл россиян";

– "Чтобы российские войска ушли с украинской земли. И возвращения всех украинских земель назад в Украину";

– "Чтобы он жил сто лет! И чтобы войну закончил как можно лучше уже завтра! А те российские ****** завтра все ******. И Украине всего лучшего";

– "Много сил и отваги. Я хотела бы, чтобы в Польше тоже был такой президент";

– "Дальнейшей отваги и такой харизмы, которую он имеет. Это круто, что он так прекрасно ведет украинский народ. И, конечно, победы! Как можно скорее";

– "Удачи ему желаю... и всему украинскому народу";

– "Здоровья, выдержки";

– "С днем рождения! Вы настоящий пример для всего мира. Оставайтесь сильным. И, я надеюсь, вы сможете насладиться своим днем рождения – насколько это возможно";

– "Чтобы те кур** русские с**али оттуда!".

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. В этот день он продолжал работать, в том числе давать интервью, проводить телефонные переговоры и принимать иностранных политиков в Киеве.

– К поздравления присоединился звездный бомонд. Знаменитости надеются, что следующий день рождения президента мы будем праздновать под мирным небом.

– Первая леди Елена Зеленская трогательно поздравила своего мужа. Она рассказала, как его изменила полномасштабная война.

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