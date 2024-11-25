В Киеве в результате атаки 'Шахедами' вспыхнул балкон многоэтажки, обломки упали на частную застройку и пробили автомобили

В Киеве в результате российской атаки "Шахедами" обломки сбитых беспилотников упали в двух районах. В Днепровском районе загорелся балкон в многоэтажке.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. В Дарницком районе обломки упали на частную застройку.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного жилого дома", – сказано в сообщении.

В КМВА добавили, что информация о пострадавших уточняется. На другой локации в этом районе обломки пробили автомобили.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, без пожара и пострадавших.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко около 23:00 сообщал о работе ПВО в столице. Также о сбивании беспилотников россиян информировали в Киевской областной военной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ вечером 24 ноября нанесла удар по Черниговщине. В результате обстрела повреждены здания, 28-летний мужчина получил ранения.