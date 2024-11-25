В Киеве в результате атаки "Шахедами" вспыхнул балкон многоэтажки, обломки упали на частную застройку и пробили автомобили
В Киеве в результате российской атаки "Шахедами" обломки сбитых беспилотников упали в двух районах. В Днепровском районе загорелся балкон в многоэтажке.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. В Дарницком районе обломки упали на частную застройку.
"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного жилого дома", – сказано в сообщении.
В КМВА добавили, что информация о пострадавших уточняется. На другой локации в этом районе обломки пробили автомобили.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, без пожара и пострадавших.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко около 23:00 сообщал о работе ПВО в столице. Также о сбивании беспилотников россиян информировали в Киевской областной военной администрации.
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