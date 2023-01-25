Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием и призналась, как он изменился за этот год

Первая леди Елена Зеленская публично поздравила мужа – президента Украины Владимира Зеленского – с 45-летием, которое глава государства отмечает сегодня, 25 января. Она призналась, как последний год повлиял на главу Украины.

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Елена Зеленская назвала всего одно отличие в его поведении и подчеркнула, что ее избранник – тот же человек, которого она встретила в 17 лет. Трогательный пост появился в Telegram-канале первой леди (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она поделилась, что в течение последнего года, когда Владимир Зеленский стал лидером воюющей страны, у его жены часто спрашивали, как полномасштабное нападение России изменило гаранта.

"Я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать", – заверила Елена Зеленская.

Однако одно изменение все же бросилось ей в глаза. По словам избранницы президента, он начал редко улыбаться.

"Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, так, как на этом фото. Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем", – добавила автор поста.

В заключение она пожелала возлюбленному и отцу своих детей здоровья, ведь упорства, чтобы достичь цели, – выиграть в войне с Россией – у главы Украины хватает, считает его жена.

Ранее OBOZREVATEL предлагал ознакомиться с биографией гаранта по случаю его 45-летия. А также подробнее узнать об успехах в объединении мира в борьбе против агрессора – Российской Федерации.

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