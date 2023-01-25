''Лидер самой смелой страны в мире'': украинские звезды посвятили сильные слова Зеленскому

25 января свой 45-й день рождения празднует президент Украины Владимир Зеленский. К поздравлениям первой леди присоединился и звездный бомонд, который кроме победы пожелал главе государства много чего важного. Знаменитости надеются, что следующий день рождения президента мы будем праздновать под мирным небом.

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Селебрити разместили трогательные слова поддержки и благодарности в своих Instagram. Эктор Хименес-Браво назвал Зеленского "великим символом", благодаря которому мы все еще боремся, а Ольга Полякова сказала, что еще никогда не встречала таких храбрых и ответственных людей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как артисты поздравили президента Украины?

"У меня есть много личных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем – ни одной, потому что сегодня это разные люди. Тот, с которым у меня куча забавных фото – талантливый, искрометный, юморной, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир – человек, на плечи которого упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу – это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел! Он стал лидером самой смелой страны в мире!", – написала Оля Полякова.

"С Днем Рождения, дорогой господин Президент!!! Здоровье Вам и Вашей замечательной семье! Всем сердцем гордимся Вами! Настоящий! Порядочный! Прочный! Вы Человек с большой буквы!", – оставил свои мысли под фото Зеленского Сергей Бабкин.

"С днем рождения, Господин Президент! Поздравляем Вас и Вашу невероятную семью! Спасибо за все! Желаем крепкого здоровья и победы", – пожелала супруга Дмитрия Монатика.

"С Днем рождения, Господин Президент! Сегодня в мире нет более сильного, более смелого и крепкого Президента! Верим, что следующий День рождения будет в мирной Украине! Стране Победившей свирепого врага!! Здоровья вам и силы!!", – растрогал своими словами телеведущий Юрий Горбунов.

"Happy Birthday Mr. President. Безграничное уважение и благодарность! Вы крутой", – была краткой Леся Никитюк.

"Здоровья, господин Президент. Главное, берегите себя, потому что вы наш большой символ, благодаря которому мы еще боремся. С Днем рождения!" – резюмировал шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

"С Днем рождения, господин Президент! Пусть Господь вас оберегает", – поздравила Владимира Зеленского Ирина Билык.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие фразы Владимира Зеленского вдохновили весь мир и стали крылатыми выражениями. Они побудили планету гордится украинской нацией.

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