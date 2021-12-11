Польша опубликовала доказательство причастности КГБ Беларуси к посадке самолета Ryanair. Видео

В Польше подтвердили, что к посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска для задержания основателя оппозиционного Telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича причастен Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Именно сотрудник спецслужбы отдал соответствующий приказ.

Он находился рядом с диспетчером и говорил, что тот должен сказать пилоту. Запись переговоров опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из ролика стало известно, что диспетчер аэропорта сообщил пилоту, что на борту якобы находится взрывчатка и она "может быть активирована в воздухе". Летчик спросил, какой код опасности: "желтый" или "красный". После этого пилот пообщался с человеком, который находился рядом с ним – с сотрудником КГБ – который на русском сказал ответить "красный".

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Этот же голос говорил диспетчеру "продолжай, продолжай" в то время, как он передавал пилоту сообщение, а также подсказывал, что именно нужно отвечать на вопрос об источнике данных о "бомбе".

Добавим, что польская сторона подтвердила, что никакой взрывчатке на борту не было.

Напомним: польская прокуратура занимается расследованием дела о принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске. Ранее в ведомстве уже сообщили, что угрозы взрыва на борту на самом деле не было.

Ранее стало известно, что диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов, который посадил в Беларуси самолет с журналистом Романом Протасевичем, перестал выходить на связь. При этом аккаунты его и жены в соцсетях были закрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Минске (Беларусь) 23 мая задержали белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича. Вместе с ним арестовали и его девушку Софию Сапегу.

Инцидент произошел во время экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

Белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка сказала, что она публиковала данные о силовиках Беларуси. Мать Софии назвала эти показания "дурным сном или подставой".