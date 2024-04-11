'Полная поддержка, держим за вас кулаки': Фицо неожиданно заявил, что желает Украине скорейшего вступления в ЕС

Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского союза. Кроме того, страна стремится иметь дружеские отношения с Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмигалем. Он заверил, что стремится поделиться с Киевом опытом, касающимся переговоров по вступлению.

"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути в ЕС", – добавил Фицо.

По его словам, Словакия хочет проявить солидарность с Украиной в полномасштабной войне против России.

"Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений... Украина нуждается в помощи и солидарности", – сказал словацкий премьер.

Он подчеркнул, что его страна желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития.

В своем заявлении Фицо сказал, что желает, чтобы Словакия могла помочь восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы держим кулаки за вас", – заявил Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не намерен менять свое мнение о войне в Украине, как этого хочет его чешский коллега Петр Фиала. Такое заявление словацкий премьер сделал в связи с решением Праги приостановить двусторонние правительственные консультации из-за "разногласий во взглядах" двух стран на ключевые вопросы внешней политики.

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале 2024 года Роберт Фицо заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны.

Президентша Словакии Зузана Чапутова раскритиковала главу правительства Роберта Фицо за его контакты с Россией. Глава государства сравнил Фицо с еще одним "другом России" – венгерским премьером Виктором Орбаном.

12 марта в Словакии тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики правительства Фицо. Они выступили в поддержку Украины.

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