В Словакии тысячи людей вышли на протест против пророссийской политики правительства Фицо: что происходит. Фото

Вечером во вторник, 12 марта, в столице Словакии Братиславе на митинг вышли тысячи людей. Они высказались против пророссийской политики правительства Роберта Фицо и в поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters и "Радио Свобода". Акция протеста началась с сигнала воздушной тревоги. "Люди в Украине слышат это каждый день", – сказал организатор протеста Михал Гворецкий.

Люди, которые приняли участие в митинге, обеспокоены резкой критикой военной помощи Украине со стороны своего правительства и его стремлением восстановить культурные и политические связи со страной-агрессором Россией.

"Я здесь, потому что действия этой правительственной коалиции переходят все границы", – сказал Гворецкий с трибуны. На ней рядом с флагами Словакии, Украины, Европейского Союза и НАТО висел плакат с надписью "Россия – террористическое государство".

Участники акции протеста говорят, что им не нравится направление, которое выбрал их премьер-министр Фицо после выборов. "Я разочарован. Мы являемся частью Запада", – сказал один из митингующих.

Организаторы акции оценили количество ее участников в пять тысяч человек.

Ранее, 25 января, в Братиславе на акцию протеста вышло рекордное количество людей. Граждане выступали против правительства страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики и глава ультраправой Словацкой народной партии SNS Андрей Данко выдал, что Россия не является агрессором. По словам политика, в Украине государство-террорист якобы "защищает свои интересы".

– Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала главу правительства Роберта Фицо за его контакты со страной-террористом Россией. Также глава государства подчеркнула, что премьер-министр пытается ослабить верховенство права.

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