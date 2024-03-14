'Ни меня, ни Фиалы завтра здесь не будет': Фицо заявил, что не планирует менять мнение о войне в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не намерен менять свое мнение о войне в Украине, как этого хочет его чешский коллега Петр Фиала. Такое заявление словацкий премьер сделал в связи с решением Праги приостановить двусторонние правительственные консультации из-за "разногласий во взглядах" двух стран на ключевые вопросы внешней политики.

Об этом премьер Словакии сказал в интервью телеканалу TA3. Его слова цитирует информагентство ČTK.

Роберт Фицо также возмутился словами резидента Чехии Петра Павела, назвавшего его разочарованием. Критику в свою сторону Фицо назвал "вещами, не относящимися к нормальной, современной дипломатической лексике"

"Ни меня завтра здесь не будет, ни господина Фиалы завтра здесь не будет, какая из этого польза? Послать сообщение Словакии, что кто-то разочарован словацким премьер-министром – это вещи, не принадлежащие нормальному, современному дипломатическому лексикону", – заявил Фицо.

В то же время глава словацкого правительства заверил, что ему не безразличны чешско-словацкие отношения.

"Отношения между чехами и словаками слишком ценны, чтобы кто-то мог утилитарно ставить их под угрозу по каким-то узко политическим причинам", – добавил он.

По словам Фицо, его правительство будет продолжать суверенную внешнюю политику. Он добавил, что Украина, более двух лет переживающая военное вторжение России, "нуждается в прекращении огня и мирных переговоров".

На прошлой неделе в ответ на решение Праги приостановить совместные переговоры с кабинетом Роберта Фицо, словацкий премьер заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что оно якобы заинтересовано в поддержке войны в Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире.

Нынешнее правительство Роберта Фицо после прихода к власти в октябре прошлого года прекратило военную помощь Киеву из государственных резервов Словакии. Ранее Фицо также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины потерпела крах.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Роберт Фицо заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны.

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала главу правительства Роберта Фицо за его контакты с Россией. Глава государства сравнила Фицо с еще одним "другом России" – венгерским премьером Виктором Орбаном.

12 марта в Словакии тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики правительства Фицо. Они выступили за поддержку Украины.

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