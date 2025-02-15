Покушения на убийство, саботажи и бомбы в самолетах: WSJ узнало о спецподразделении диверсантов РФ в Европе

В структурах военной разведки России было создано специальное подразделение для осуществления диверсий в странах Запада. Это "департамент специальных задач", базирующийся в отдельной штаб-квартире российской военной разведки в ТЦ "Аквариум" на окраине Москвы.

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Указанное "теневое подразделение" спецслужб РФ появилось в 2023 году в ответ на поддержку Украины странами Запада и проводит тайные атаки по всей Европе и другим странам. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из западных разведок.

Департамент создан на основе в/ч 29155. Эта военная часть является подразделением ГРУ, которое считается ответственным за отравление Сергея Скрипала в Британии в 2018 году.

В настоящее время структура имеет не менее трех основных задач. Это убийства и диверсии за границей, проникновение в западные компании и вербовка иностранных агентов. В первую очередь агентов подыскивают среди представителей дружественных к РФ государств (например, Сербии). Но среди прочих департамент также вербует агентов из Украины.

Также подразделение руководит элитным центром специального назначения "Сенеж". Военные из этого ЦСН принимали участие в операциях по оккупации Крыма и вторжении на Донбасс.

Но особый фокус указанного российского департамента не на Украине, а на Германии. Россия считает эту страну слабым звеном в НАТО из-за зависимости от российских энергоносителей, растущего беспокойства по поводу ядерной эскалации и симпатий к РФ среди некоторых политиков и избирателей.

Департаментом руководит генерал Андрей Аверьянов, ранее возглавлявший указанную в/ч ГРУ №29155. Генерал является заместителем начальника ГРУ, и он курирует военные и гибридные операции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

А "правой рукой" и первым заместителем Аверьянова является генерал-лейтенант Иван Касьяненко. Именно он, как уверяют западные спецслужбы, координировал операцию по отравлению своего коллеги, перебежчика Скрипаля. Касьяненко вообще управляет тайными операциями в Европе.

Правда, сейчас он занимается перехватом контроля над африканскими структурами ЧВК "Вагнер".

Как утверждают источники WSJ, хотя департамент действует на основании общих приказов российского диктатора Путина, его руководители самостоятельно разрабатывают конкретные операции, в том числе сами выбирают жертв.

Между прочим, Аверьянова, награжденного званием "герой России" за участие в оккупации Крыма, чешская полиция разыскивает за "организацию и участие в подрыве боеприпасов в 2014 году".

Подчиненные Аверьянова стоят за большинством недавних нападений в ЕС, включая попытку убийства исполнительного директора Rheinmetall и установку бомб на самолеты компании DHL.

Также именно эти диверсанты в мае прошлого года подожгли фабрику в Берлине, принадлежащую Diehl, компании, поставляющей системы вооружений в Украину.

Считается, что враждебная деятельность указанного департамента достигла пика прошлым летом, а в последнее время затихла. Такое затишье в активности может быть направлено на создание дипломатического пространства для Москвы для переговоров с новой администрацией США, считают в европейских исследованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польшу депортировали гражданина России, подозреваемого в "координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников". Диверсант скрывался в Боснии и Герцеговине.

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