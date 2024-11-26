'Вероятность диверсии исключать нельзя': президент Литвы намекнул, что к катастрофе самолета DHL может быть причастна Россия

Учитывая деструктивное поведение России, любые несчастные случаи в Европе вызывают подозрения о диверсии со стороны страны-агрессора, которая "прославилась" уже не одним террористическим актом. Поэтому нельзя исключать вероятность диверсии в случае крушения грузового Boeing 737-476 в Вильнюсе.

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi. При этом он отметил, что рано говорить о каких-то конкретных версиях падения самолета.

Науседа подчеркнул, что авиакатастрофу будут серьезно исследовать.

"Еще раз повторю: конечно, есть вероятность, что это диверсия, исключать этого нельзя. Так что ее будут серьезно исследовать. Нужно признать, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставят чуть ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму, как вероятное вмешательство российских спецслужб", – сказал президент Литвы.

Издание также сообщило, что найдены черные ящики самолета. Начато досудебное расследование.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас намекнул, что не следует исключать, что эта авария является террористическим актом.

Катастрофа грузового самолета Boeing 757 в Литве привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала теракты и тестировала возможность организации их на борту пассажирских самолетов, совершавших рейсы из Европы в США и Канаду.

Частью секретной российской операции была отправка зажигательных устройств летом этого года самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию. Оба груза из Литвы отправились к одному адресату в Британии.

Свертки вспыхнули в логистических центрах компании DHL: один в Лейпциге (Германия), прежде чем его загрузили на самолет, другой – в Бирмингеме (Великобритания). Грузы из Литвы отправили 19 июля, оба пожара вспыхнули в ночь с 20 на 21 июля.

Продолжается международное расследование, задержаны подозреваемые.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 ноября в Вильнюсе потерпел крушение грузовой Boeing 737-476(SF). Самолет, принадлежавший германской компании DHL, выполнял рейс под управлением авиакомпании Swiss Air из Лейпцига в Германии.

Во время захода на посадку в Вильнюсском аэропорту самолет начал разрушаться в воздухе за несколько километров до взлетно-посадочной полосы. Он упал на двухэтажный жилой дом и загорелся.

В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили. Как пишет Delfi, по предварительным данным, погибший в аварии пилот является гражданином Испании. Кроме того, пострадали три человека, которые летели на борту самолета, – граждане Литвы, Германии и Испании. Один из них в более тяжелом состоянии, другие менее травмированы.

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