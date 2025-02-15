Готовил диверсии против США: в Польшу депортировали россиянина

В пятницу, 14 февраля, в Польшу был депортирован гражданин России. Он подозревается в координации диверсий против ряда западных стран.

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Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X. Он отметил, что этот случай является очередным подтверждением враждебной деятельности России.

По данным Туска, задержанный россиянин подозревается в "координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников". Диверсант скрывался в Боснии и Герцеговине.

После того, как подозреваемого депортировали в Польшу, его, по словам премьера, "арестовали по решению суда". Дональд Туск не привел других деталей.

Он поблагодарил польские спецслужбы и прокуратуру, отметив, что они провели большую работу.

"Российская враждебная деятельность подтверждена", – подчеркнул Дональд Туск.

Напомним, ранее вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия ищет граждан Польши, которых можно завербовать для влияния на президентскую избирательную кампанию. За распространение дезинформации в своей стране полякам предлагают 3-4 тысяч евро.

По словам вице-премьера, польские службы фиксируют такие попытки с начала года. Вербовка осуществляется через "даркнет" – скрытую часть Интернета, доступную только через специализированный браузер. Для этого Россия выделяет значительные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, ФСБ и ГРУ усиленно вербуют граждан Украины – тех, кто за деньги передает российским кураторам информацию о передвижении ВСУ, о блокпостах и других объектах, совершает поджоги и т.д. Российские спецслужбы не только причастны к проведению подрывов и поджогов на территории Украины, но и всеми силами пытаются "расшатывать ситуацию" внутри страны.

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