Россия действительно планировала убийство гендиректора оборонного концерна Rheinmetall: в НАТО раскрыли подробности расследования

В Североатлантическом Альянсе подтвердили намерение руководства страны-агрессора РФ осуществить покушение на жизнь гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник НАТО официально подтвердил существование заговора с целью убить господина Паппергера.

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Соответствующее заявление сделал во вторник, 28 января, заместитель главы НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай во время выступления в Европейском парламенте. Он подчеркнул, что кроме покушения на голову Rheinmetall "были и другие покушения".

"Мы видели случаи диверсий, происходивших в странах НАТО на протяжении последних нескольких лет. Я имею в виду схождение поездов с рельсов, акты поджогов, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, таких как руководитель Rheinmetall. Но были и другие покушения", – сказал Аппатурай.

Как сообщал OBOZ.UA, летом прошлого года в масс-медиа из-за утечки из разведки попала информация о подготовке покушения на Паппергера. Поскольку американская разведка успела предупредить Германию, службы безопасности последней смогли защитить Паппергера и сорвать сговор. Но было известно, что заговор против руководителя Rheinmetall был одним из планировавшихся Кремлем серии покушений на руководителей оборонной промышленности в Европе.

По словам Аппатурая, россияне вербуют персонал для своих заговоров в интернете, используя "преступные группировки, или безответственную молодежь, или мигрантов" для совершения преступных действий.

"В общем, заговоры сделаны грубо. Но их цель состоит в том, чтобы создать беспокойство и подорвать поддержку Украины", – уточнил высокопоставленный чиновник НАТО.

По этому поводу он привел в пример последние инциденты с повреждением инфраструктурных магистралей в Балтийском море.

"Через подводные кабели проходит экономическая деятельность стоимостью 10 триллионов долларов, четыре триллиона из которых проходят через Атлантику. Если их отрезать, это нанесет значительный экономический ущерб", – отметил Аппатурай.

Представитель НАТО предположил, что расследование подобных случаев может занять шесть или семь месяцев. Но НАТО "не должно ждать конца расследования", прежде чем принимать меры, отметил он.

Аппатурай призвал Европу "избавиться от менталитета лягушки в кипятке", повторяя слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что "пора переходить к мышлению военного времени".

Лягушка в кипятке – научный анекдот, построенный на экспериментах 19 века. Считалось, что если лягушка будет находиться в холодной, но медленно нагревающейся воде, то она не будет воспринимать опасность и будет медленно погибать. Этот анекдот обычно используется как метафорическое изображение неспособности людей осознавать и реагировать на изменения.

"Генеральный секретарь сказал в своей первой речи, что нам уже сейчас нужен менталитет войны, потому что против всех наших стран идет непрерывная и растущая кампания дестабилизации. Вплоть до саботажа", – цитирует Politico слова Аппатурая уже после слушаний в Европарламенте.

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