Под завалами в Турции погибла украинка с двумя детьми: появились детали трагедии. Фото

Во время мощных землетрясений в Турции погибла украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья из Запорожья выехала к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии, отец Захара и Матвея, защищал Украину на фронте, а в последнее время лечился после ранения в родном городе.

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На связь Юлия Петрова перестала выходить еще 6 февраля, после первых разрушительных подземных толчков. Об этом отец Юлии Сергей Петров рассказал "Общественному".

46-летняя жительница Запорожья Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар (10 лет) и Матвей (5 лет) перестали выходить на связь еще 6 февраля. Спустя неделю их родственникам в Украине сообщили: все трое погибли под завалами в результате землетрясения в Турции.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", – отметил отец погибшей украинки.

Он рассказал, что дочь забрала внуков и переехала к родственникам в Турцию несколько месяцев назад. Там Юлия арендовала жилье в одном из жилых комплексов в городе Антакья в турецкой провинции Хатай.

Во время землетрясения комплекс был полностью разрушен. После многодневных поисково-спасательных работ тела Юлии, Захара и Матвея обнаружили под завалами здания.

Отец Юлии также рассказал, что его зять – военнослужащий, он еще недавно защищал Украину на передовой, а в последнее время лечился в Запорожье после ранения. Мужчина собирался ехать в Турцию, чтобы помочь разыскать пропавших жену и детей.

По состоянию на вечер 13 февраля сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек: 31 643 и 5714 соответственно. Число пострадавших измеряется десятками тысяч.

Начиная с 6 февраля, турецкие спасатели и спасательные команды из других стран круглосуточно ищут под завалами тела погибших и тех, кому посчастливилось выжить. И спешка имеет смысл, ведь из-под многометровых куч кирпича и бетона достают живых людей.

К примеру, 14 февраля стало известно, что в Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Среди дождавшихся чудесного спасения - женщина, выжившая с младенцем под завалами, известны также несколько случаев спасения маленьких детишек.

Также полосы мировых СМИ облетела трогательная история о псе, который в Турции помог спасти из-под завалов пятерых человек. Удивительное животное не прекращало поиски даже тогда, когда изранило лапы.

А вот некоторые люди показали себя значительно хуже животных. В Турции мародеры грабят поврежденные в результате землетрясения здания, власти отчитываются о десятках задержанных воров.