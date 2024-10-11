Пентагон призвал Израиль скорее перейти в Ливане от обстрелов в дипломатию

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в пятницу, 11 октября, провел телефонный разговор сминистром обороны Израиля Йоавом Галлантом, в ходе которого они обсудили операцию ЦАХАЛ против "Хезболлы" на юге Ливана. Глава Пентагона призвал Израиль перейти к дипломатии.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте американского оборонного ведомства. В то же время Остин отметил, что Вашингтон поддерживает право страны на самооборону.

"Министр подтвердил твердую поддержку права Израиля на самооборону и подтвердил приверженность США дипломатическому соглашению, которое безопасно вернет как ливанских, так и израильских гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы", – цитирует слова министра пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Остин также подчеркнул важность обеспечения безопасности UNIFIL – миротворческих сил ООН, расположенных на юге Ливана, и призвал к координации усилий "по скорейшему переходу от военных операций к дипломатическому пути".

Министры также обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа – Остин призвал к срочным мерам по ее решению.

"Секретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите персонала США, партнеров и союзников от атак со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном партнеров и доверенных лиц. Оба лидера подтвердили свою приверженность предотвращению использования любым субъектом напряженности или расширения конфликта в регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, что 11 октября миротворческие силы UNIFIL в Ливане заявили, что их штаб-квартира в городе Накура на юге страны второй раз за последние 48 часов пострадала от взрывов. Кроме того, по данным организации, израильские военные транспортные средства сбили барьеры на другом объекте UNIFIL в Лаббуне.

В ЦАХАЛ со своей стороны заявили, что ударили по базе UNIFIL после того, как обнаружили угрозу поблизости и открыли огонь. Пост сил в Накуре, по их словам, находится примерно в 50 м от "источника угрозы".

Напомним, что 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Он сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".