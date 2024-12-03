Переезд в США, работа с искусственным интеллектом и постоянные боли. Где сейчас участница шоу 'Половинки' и модель на инвалидной коляске Оксана Кононец

12 лет назад жизнь Оксаны Кононец из Киева разделилась на "до" и "после" – девушка выпала из окна пятого этажа и получила травму шейного отдела позвоночника, из-за чего ее парализовало. Оксана пересела в кресло колесное, но не сдалась. Она принимала участие в телешоу "Половинки", международных конкурсах красоты, стала моделью для известных брендов и лауреатом премии "Женщина третьего тысячелетия".

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Сегодня Оксана живет в США и изучает искусственный интеллект. Почему пришлось закрыть тему моделинга, чем ее поразила звездный психолог Наталья Холоденко, какую разницу заметила между украинской и американской медициной и что больше всего раздражает в наших людях за рубежом – об этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Где встретила 24 февраля 2022 года и как оказалась в Америке

– 8 марта 2022 года у меня был запланирован модный показ в Лос-Анджелесе, а за два дня до вылета началось полномасштабное вторжение России. Я написала организаторам, что, наверное, не смогу приехать, потому что все аэропорты закрылись. Никто ничего не знал, у всех была полная неизвестность и отчаяние. Но все-таки на шестой день войны мы с мамой решились выехать.

Сестра отвезла нас на вокзал, заполненный нервными людьми. С трудом втолкнула нас в тамбур поезда "Интерсити" во Львов, повредив при этом мою инвалидную коляску. У нас был всего один чемодан, половину которого занимали мои медицинские препараты и средства личной гигиены. Так, стоя в тамбуре, зажатые со всех сторон, мы и ехали 11 часов. У людей эмоции били через край. Помню, ссорилась с одной женщиной, которая пыталась закрыть мне рот только за то, что я высказала свое мнение.

Во Львове с помощью местных волонтеров смогли заночевать в библиотеке на полу, а уже на следующий день нам удалось переехать в отдельную комнату с кроватью и доступной средой в Украинском католическом университете, ведь маме было очень трудно поднимать меня самой с пола, чтобы посадить на инвалидную коляску. Когда через день во Львов приехали с гуманитарной помощью польские волонтеры, львовские друзья помогли найти место в их машине. Там мы и познакомились с Петриком, который занимался нами в Варшаве, помог быстро сдать тесты на ковид для того, чтобы полететь в США, оплатил отель и отвез в аэропорт. Сейчас его компания Milicon_pl производит оружие, которым они помогают Украине. Когда позже уже в Лос-Анджелесе нас встретила организатор модельного показа для людей с инвалидностью, она расплакалась, потому что до последнего не верила, что я смогу вовремя добраться.

Тогда новости об Украине шли по телевидению целыми днями, я давала много интервью американским изданиям, рассказывала о войне в Украине. Через друзей я познакомилась с самой большой благотворительной тайваньской организацией, которая помогала нам с гуманитарной помощью и советами, а мама чинила замки на куртках, которые потом отправлялись в Украину. Так мы пытались отблагодарить эту организацию за помощь. Все свои сбережения и пенсию я пыталась отправлять на помощь ВСУ, волонтерам. Возможно, сейчас я финансово "недотягиваю" из-за физических и эмоциональных проблем, дополнительных затрат, но все равно считаю, что мы все должны работать на победу Украины.

Почему сегодня закрыла тему моделинга

– Как-то ко мне обратилась дизайнер украшений, которая сделала коллекцию в коллаборации с братом-близнецом актера Эштона Катчера, Майклом (известный мотивационный тренер, страдающий кардиомиопатией ДЦП. – Ред.) для съемки бренда адаптивных украшений Clipondra Jewelry. Мы с Майклом обменялись буквально несколькими словами, и я поблагодарила за помощь Украину от его брата. После этой съемки я поняла, что больше ни физически, ни психологически не вытягиваю.

Некоторые бренды обращались ко мне для рекламы своей одежды, но я уже отказывала. Война настолько сильно психологически меня задела, что было трудно выразить свою эмоцию. Когда видела сильные обстрелы в Украине, читала ежедневные новости, я не могла изображать радость и вдохновение. Так что я закрыла пока для себя эту тему.

Об американском менталитете

– Когда мы только приехали в Америку, друзья нашли нам китайскую семью. Первые три недели мы с матерью жили у них. Затем благодаря платформе, созданной двумя студентами английского университета, нашли наше настоящее жилье и американскую семью, которая позволила нам не оплачивать жилье первое время. У владельцев дома четверо детей – старшей 49 лет, почти как моей маме, а младшему – 25.

Когда я еще жила в Украине, то слышала, что американцы неискренни, потому что всегда улыбаются. Не знаю, я ощущаю полную искренность и отдачу. Кто бы, например, так долго помогал совершенно незнакомым людям? Будем откровенны, не так много семей открывает двери беженцам, людям другой национальности и менталитета.

Мне нравится, что они открыты, всегда готовы помочь, не заморачиваются в одежде. Хотя наша владелица дома всегда с маникюром, макияжем, очень любит ухаживать за собой, говорит, что у нее мама была такой. А, например, ее старшая дочь особенно макияж не использует, даже седину не окрашивает.

На территории имения, где мы проживаем, есть еще отдельно стоящее здание, там проживает молодая мексиканская семья. Я заметила, что мексиканцы всегда держатся за близких, за семейные ценности, за свою культуру. Также имею опыт общения с тайванцами, они так спокойны, уравновешены, очень трудолюбивы, имеют свою диаспору и всегда поддерживают общение друг с другом.

Вообще в США люди очень трудолюбивы. И как-то сам заряжаешься от них, потому что осознаешь, для чего нужна самореализация. Не просто – "потому что мне нужны деньги", а вот действительно живешь идеей, чтобы найти себя и получать удовольствие от своей профессии.

Изучение искусственного интеллекта и репост певицы ONUKA

– Первый год пребывания в США из-за подавленного психологического состояния я не думала, чем бы мне хотелось заниматься. Только на второй год начала закрадываться мысль об отдаленной работе. Мечтала о туризме, открыть свое туристическое агентство и помогать людям получать незабываемые впечатления (улыбается). Мне очень нравится ездить в новые места, и врачи рекомендуют менять окружающую среду, получать положительные эмоции и впечатления.

Я записалась на учебу, а через неделю попала в больницу. Планировала вернуться после улучшения здоровья, но так и не смогла этого сделать. Профессия предполагает общение лично с большим количеством людей и активное продвижение меня как агента в социальных сетях, а я находилась в своей ракушке, мне тяжело было общаться на публику.

Как-то случайно в социальных сетях натолкнулась на рекламу украинской образовательной платформы, которая учит работать с искусственным интеллектом и является самой большой в Европе. Я оплатила обучение и погрузилась в механизмы ИИ. Учитывая тот факт, что раньше у меня были творческие профессии, тема зашла, я поняла, что это действительно очень интересно. С каждым днем я все больше и больше увлекаюсь тем, как можно оптимизировать свою работу с помощью искусственного интеллекта в любых сферах своей жизни.

Работы Оксаны:

Начинала с коротенького видео с капибарой, училась, как работать с GPT-чатом, давать ему установки, как прописывать сценарии, писать музыку для своих работ, как сначала генерировать картинки, чтобы потом их анимировать, и делать это все вместе. Обучение идет в разных программах, что очень расширяет навыки. Очень интересное направление для меня – создание искусственного аватара с заданной внешностью и голосом, который будет за тебя общаться с клиентами на разных языках и помогать тебе в бизнесе. Да и, кроме этого, есть много направлений в ИИ, куда можно двигаться.

Сейчас я работаю с психотерапевтом, потому что волнуюсь, чтобы не случилось такого же выгорания, как а моделинге. Она успокаивает и говорит, что есть много сфер работы с искусственным интеллектом – выгораешь в одной, переходишь в другую, то есть остаешься в той же сфере.

Где-то на вторую неделю учебы нам дали домашнее задание сделать визуал для бренда, компании или известной личности, связаться с ними и чтобы они заинтересовались тобой и сделали репост твоей работы к себе в сторис. Поскольку в 2018 году я снималась в клипе певицы ONUKA (видео режиссера Алана Бадоева Strum. – Ред), была знакома с ней, так что я, сделав ее портрет, обратилась с просьбой репоста, и она не отказала мне.

Одна из последних моих работ – ролик для медитации. Я закончила видеомонтаж, написала музыку, произвела эффект бесконечного видео, подобрала голос для медитации, подстроила его под скорость и тональность видео.

Сейчас я действительно, как говорится, горю своей профессией, просыпаюсь и думаю, что бы сгенерировать новое, и засыпаю с идеями, насколько оно меня увлекло! Благодаря искусственному интеллекту я смогла немного отвлечься от своих болей и новостей о войне, потому что фокусируюсь на работе.

Каждый день в болях

– Моя мама смеется, что люди, когда оказываются в новом городе, посещают музеи и известные места, ходят на океан, а наш основной маршрут – только по врачам. Те, у кого, как у меня, травма позвоночника, понимают эти проблемы со здоровьем и аналогичные симптомы. Я круглосуточно живу в таком состоянии, когда всегда морозит. Знаете, как замороженный кусок мяса бросают на раскаленную сковороду? Хочется утеплить все самые проблемные места – шею и уши. Почти постоянно я в закрытом гольфе и в наушниках. На что только меня не проверяли, чтобы найти причину моего состояния: онкологию, гастроэнтерологию, гинекологию, направляли на МРТ и КТ. А причина была именно по урологии, диагноз называется "Гиперактивный мочевой пузырь" – мышцы пузыря сокращаются слишком быстро и таким образом оказывают очень высокое давление внутри органа и в тазовом дне.

Кроме этого, у меня запущенные хронический цистит, уретрит и инфекции, то есть это все вместе дает такое состояние, что я уже несколько лет нахожусь как в тумане от этих болей и спазмов. И это очень опасно для моего здоровья. За последние три года мне пришлось пройти более 60 курсов различных антибиотиков, которые вызвали сбой в гормональном фоне и других сферах здоровья, которые я стараюсь стабилизировать. Методом проб и ошибок мы нашли хорошего врача из Калифорнийского университета, входящего в топ-25 лучших университетов США. И сейчас я готовлюсь к операции, которая должна помочь мне снизить болевой синдром.

Неправильные (ложные) диагнозы в Украине

– До пандемии мы с мамой из-за моих постоянных съемок часто отсутствовали дома, несмотря на то, что я парализована где-то на 75-80%. Но в 2019 году начала чувствовать себя гораздо слабее физически, все труднее давалось работать в сфере моделинга. Помню один фотопроект на тему бодипозитива. Я уже была на съемке и чувствовала, что просто не вытягиваю ни физически, ни эмоционально, насколько ухудшалось мое состояние. Мы не понимали, в чем причина, поэтому то и дело пытались выяснить это.

В Украине врачи, к которым мы обращались, не акцентировали внимание на том, что причиной моих болей может быть урология. Хотя последний уролог, проведя дорогостоящее обследование, поставил диагноз "Гиперактивный мочевой пузырь", но не сказал, каким образом можно решить эту проблему. Помню, что он предлагал вживление чипа в спинной мозг за десять тысяч долларов, но будет ли эта процедура эффективна для меня, не сказал. В Европе или США, например, мочевой пузырь закалывают ботоксом, но, по его словам, вроде бы с моей травмой такое не делают, хотя это же не противопоказания, а рекомендации от врачей. Мою проблему не помогли решить, чтобы хоть уменьшить мои боли, чтобы я не проходила эти круги ада. Многие просто разводили руками, используя простые протоколы лечения и обследования. Не все врачи работают с людьми со спинальными травмами, не все знают о специфике работы с такими пациентами.

Об американской медицине

– Я уже привыкла, что здесь все очень медленно проходит. К примеру, запись к врачам, результаты обследований, какие-то организационные вопросы можно ждать полтора-два месяца. Почти все лекарства, которые выписывает врач, выдают в аптеке только по рецепту. Здесь развита система разнообразных страховок, потому что лечение в Америке очень дорогостоящее. Как и в Украине, специалисты бывают разные, не всегда знания высокого уровня.

Разные врачи предлагали различные методы лечения, например, закалывали мочевой пузырь ботоксом, о котором я уже упоминала, но это не помогало. Чтобы снизить боли и спазмы, мне прописали препараты на основе валиума, но мой организм не всегда адекватно на все реагирует. Врачи уже могут писать докторские диссертации на основе моего случая, потому что почти все побочные эффекты, которые прописывает аннотация к лекарству, касаются меня... Поскольку в Калифорнии легализована продажа медицинского каннабиса, я попробовала и его. Но он мне не помог, а только усугубил мою боль.

Что поддерживает моральное и физическое состояние сейчас

– Конечно, это моя мама. Она всегда моя поддержка и опора. Также моя семья в Украине, которая ждет, чтобы я скорее поправилась, мои друзья, а еще наша американская семья, с которой мы живем. Я уже не надеюсь стать на ноги. Мне хочется улучшить качество своей жизни, чтобы прошли эти спазмы, чтобы высыпаться ночью, а не просыпаться от постоянных болей.

Об инклюзии в США

– В США я уже немного разбалована в этом вопросе (смеется), потому что идешь в ресторан, банк или больницу и не задумываешься, закрыт там пандус или нет. Но, например, в Disneyland или других публичных местах я была свидетелем того, как здоровые люди занимали большую адаптивную уборную! А человеку, у которого есть нарушение после травмы позвоночника, нужно туда срочно! Так я часто ругаюсь, когда вижу такое. Возможно, таким образом люди что-нибудь поймут. Еще когда кабинку занимает мама с ребенком или пожилой человек – то одно, но когда девушка лет 30, а потом, выходя, свысока улыбается, то я могу и накричать. К примеру, в США штраф за неправильную парковку на месте для людей с инвалидностью составляет 250 долларов, но полиция редко приезжает на такой вызов. Лично я однажды прождала более двух часов после вызова полиции, а она так и не приехала.

О питании в США

– США – это многокультурная страна, и очень много национальностей приезжают и адаптируют свою кухню под американцев. Например, в Украине я особо не пробовала китайской пищи, а тут даже отведала утиную кровь и лягушачий суп, которые мне не понравились. Если я иду с мамой в заведения питания, которые здесь недорогие и расположены практически на каждом шагу, то заказываем одну порцию на двоих, и нам полностью хватает, потому что порции очень большие (улыбается).

Из-за этого разнообразия кухонь мира хочется все попробовать, но не всегда знаешь о качестве продуктов. Первые полгода я нормально держалась, но потом в один момент у меня случился сильный гормональный сбой, и я набрала где-то лишних 20-25 килограммов. Я консультировалась у диетолога, она не считает, что я переедаю. Проблему нужно устранять медикаментозно, выравнивая уровень гормонов.

К тому же большое количество антибиотиков и антидепрессантов сделали свое дело. Когда еще раз увидела себя в зеркало, то осознала: "Нет, Оксана, это так больше не может продолжаться".

Когда-то я выставляла свои фотографии в социальных сетях, а сейчас я редко фотографируюсь, и все же могу прочитать комментарии типа: "Cидишь в Америке, жируешь, раньше ты выглядела красивее!". Сейчас я уже отпустила ситуацию, потому что понимаю, что двигаюсь в правильном направлении для уменьшения лишнего веса, который не является самой большой проблемой в моей жизни, и снова чувствую себя привлекательной девушкой.

Планирует ли остаться в США

– Жизнь так непредсказуема! Не знаешь, что будет завтра, что будет после инаугурации Трампа, продолжат ли нам статус временной защиты и как будет развиваться ситуация в Украине. Но я нашла свой дзен в Калифорнии, настолько спокойно внутри себя чувствую, что я действительно на своем месте. Возможно, все невзгоды, которые происходили в моей жизни, укрепили мой дух, мою энергетику. Даже мыслей нет, что хочу умереть. Я люблю свою жизнь, спасибо всему, что было, ведь благодаря этому я являюсь той, кем я есть сейчас... Я уже не та Оксана, которая была на шоу "Половинки", я эмоционально сильнее!

Обратите внимание, шоу "Половинки" в 2015 году транслировалось в Украине по-русски:

Об участии в телешоу "Половинки", отношениях с его участниками и психологе Наталии Холоденко.

– После травмы, чтобы не впадать в дикую депрессию, я приняла участие в проекте Нового канала "Половинки". О моем партнере остались только положительные воспоминания. Но бывает так в жизни, что пути расходятся. В 2016 году началась моя карьера модели, я одержала победу на всеукраинском конкурсе красоты, затем в 2017-м представляла Украину на первом мировом конкурсе красоты, а Денис начал работать в команде Натальи Холоденко, которая была приглашенным психологом в проект. Я только с улыбкой его вспоминаю, какие-то моменты общения, когда, например, он помогал мне выбирать косметику или покупал сыр с плесенью, который я люблю. Или помню, когда впервые после окончания съемок он приехал в Киев и предложил встретиться, хотел увидеться. Денис знал, что я коллекционирую серьги из разных городов и стран, и привез их мне из своего родного Мелитополя.

В течение нескольких лет после окончания проекта я также общалась с его участницей Катей, девушкой с низким ростом, это была моя душа, я ее просто обожала! Она совсем другой человек, чем ее осветили в шоу. С началом пандемии я стала более закрытой, сузился круг друзей, и мы потеряли связь.

Психолога Наталью Холоденко я считаю хорошим специалистом, стараюсь сосредоточивать свое внимание не на том, что скажут люди, а как они доносят информацию, что я могу взять позитивного для себя, чтобы улучшить свою жизнь. Во время пандемии я подсела на ее канал, так, честно скажу, мне такой стиль психолога очень подходит! Возможно, у нее методы более агрессивные, но они мне импонируют.

Что стало толчком перейти в 2018 году на украинский язык

– Когда в 2017 году я представляла Украину на первом мировом конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках, то еще общалась на русском. Поэтому меня иногда хейтили в социальных сетях. Переломным моментом стала поездка на модный показ на Шри-Ланку в 2018 году. Мы с мамой вошли в буддистский храм, и я хотела найти цветы для местного ритуала жертвоприношения. Я обратилась за помощью к одному из мужчин, у которого были специальные цветочные тарелки, на английском языке, а затем на русском перевела его ответ маме. Он услышал это и спросил: "А вы из России?" Тогда я поняла, что хотя бы посты в социальных сетях нужно делать на украинском, а также за границей, в незнакомом окружении, общаться на родном языке.

Но в быту, откровенно говоря, продолжала говорить по-русски до полномасштабного вторжения. Сейчас у меня еще есть русизмы, но я борюсь с ними, я слушаю украинское, я читаю украинское, я вдохновляюсь украинским, у меня такой сознательный подход к этой теме. Единственным исключением, с кем до сих пор разговариваю по-русски, является моя 85-летняя бабушка, которая осталась в Киеве.

Почему раздражают украинцы в США

– Что меня раздражает – это когда, например, иду на концерт украинского исполнителя и слышу вокруг русский язык. Я понимаю, что в один день перейти на украинский язык людям, которые всю жизнь говорили по-русски, очень тяжело. Но и за границей хотелось бы, чтобы украинцы, особенно молодежь, общались на государственном, чтобы идентифицировали себя именно с Украиной!

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