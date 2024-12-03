В очередной раз о переговорах, который начались, но их нет.

Видео дня

1. Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется в них участвовать (нефть по 50 остается полумифической, но и полуреальной опцией). Собственно необходимость Путина принять участие в переговорах – это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.

Далее текст на языке оригинала.

2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок (орєшнік, навіть запущений на Київ, не змінює нічого). Єдина опція, яка в нього залишається – спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки йому це не вдається.

3. Я вже писав кілька разів, що головна дилема Путіна – психологічна (психіатрична). Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни – повернення Росії статусу геополітичного полюсу світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншої сторони, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він – не Росія, а персонально він.

4. А тепер найважливіше. Виходячи з вищесказаного варто звернути увагу на те, що його тактика затягування часу, найближчим часом може перетворитися на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів, або точніше від першої етерації переговорів, де ініціатива повністю знаходиться в руках Вашингтона). Останні тижні ми всі аналізуємо американський план Келлага, забуваючи аналізувати повістку дня, яку просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

– нелегітимність влади в Києві;

– терористичність Києва;

Окрім того, не треба забувати про Стамбульські домовленості і вимоги по обмеженню ракетної зброї та ПВО.

5. Ми можемо допустити, що росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум, 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі і ставлячи завідомо принизливі вимоги по недопущенню тих чи інших гравців до виборів. І тут вони ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат виборів. Хоча базовий сценарій для росіян зараз (повторюся – зараз, бо ситуація дуже динамічно змінюється в ледве не щоденному форматі) зірвати першу етерацію переговорів руками України.